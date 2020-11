Verrichtingsonderzoek: 27 springhengsten aangeleverd

Alle 27 springhengsten op de startlijst konden, na hun presentatie onder het zadel, op het KWPN-centrum blijven voor hun verrichtingsonderzoek van 21 dagen. De hengsten werden onder het zadel gepresenteerd door hun eigen ruiter en lieten een aantal sprongen zien. Alle hengsten bleken trainbaar en mochten zich melden bij veterinair Astrid Bos voor de klinische keuring. Ook dit leverde geen problemen op en alle hengsten zijn aan hun onderzoek begonnen.

Vanwege de coronamaatregelen was vandaag geen publiek aanwezig bij de aanlevering. Ook bij het vervolg van het onderzoek en het examen kan geen publiek worden toegelaten. Het examen voor de spring- en Gelderse hengsten is op dinsdag 24 november en wordt uitgezonden via livestream.

Succesvol aangeleverd zijn:

Driejarigen:

Mr. Amant Keizersberg (Aganix du Seigneur x Diamant de Semilly)

Mindset ES (Aganix du Seigneur x Kannan)

Manchester (Aganix du Seigneur x Clearway)

Mattias (Comme Il Faut x Catoki)

Maestro Gusto v/d Laarse Heide (Comme Il Faut x Bustique)

Montevideo VDL (Cornet Obolensky x Indoctro)

Most Wanted van de Kalevallei (Darco x Nabab de Rêve)

Risque-Tout 55 (Diamant de Semilly x Toulon)

Mister Sonderbygaard (Hardwell x Up To Date)

Miraculeus-Larus (Heart Touch x Voltaire)

Collin Z (Ibolensky x Calvaro Z)

My Choice (Invictus x For Pleasure)

Macho Man (Kannan x Numero Uno)

Matrix VDL (Matisse de Mariposa x Bamako de Muze)

Mies H (Stakkato Gold x Baloubet du Rouet)

Maximus VDL (Zirocco Blue VDL x Verdi)

Mourinho VDL (Etoulon VDL x Classe VDL)

Mees vd Watermolen (Vannan x Carambole)

— (Comme il Faut x Quidam’s Rubin)

D Monator Z (Dominator x Vigaro)

Hornette du Mesnil (Cornet Obolensky x Quarnac du Mesnil)

Vierjarigen:

Lovemaker VDP (Heartbreaker x Quidam de Revel)

Goubet d’Arvor (Baloubet du Rouet x Quidam de Revel)

Liverpool (Tangelo van de Zuuthoeve x Lux)

Ladykiller (Balou du Rouet x Clinton)

Liewe (Verdi x Caretino)

Vijfjarige:

King Blue (Zirocco Blue VDL x Andiamo)

Bron: KWPN