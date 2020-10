Verrichtingsonderzoek: Nog een dressuurhengst naar huis

In de eerste week van het KWPN verrichtingsonderzoek gingen twee dressuurhengsten naar huis. In de tweede week vielen vijf hengsten af en inmiddels heeft ook Legend (Bordeaux x Florencio) Ermelo verlaten. Dat betekent dat van de twintig hengsten die aan het najaarsonderzoek begonnen, er inmiddels acht zijn afgevallen.

Morgen, woensdag 28 oktober, worden de hengsten die nog deelnemen aan het onderzoek voor de laatste keer formeel beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie. De eindpresentatie is op vrijdag 30 oktober. Vanwege de coronamaatregelen is het testcentrum gesloten voor publiek. De eindpresentatie is vrijdag vanaf 9.00 uur live te volgen via KWPN.tv.

