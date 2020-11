Verrichtingsonderzoek: nog vijf hengsten naar huis

Op 4 november begonnen 27 springhengsten aan het KWPN verrichtingsonderzoek van 21 dagen. Vorige week gingen twee hengsten naar huis en na de beoordeling van gisteren hebben nog vijf hengsten Ermelo verlaten. Het gaat om Mourinho VDL (Etoulon VDL x Classe VDL), Risque-Tout 55 (Diamant de Semilly x Toulon), Mister Sonderbygaard (Hardwell x Up to Date), Miraculeus-Larus (Heart Touch x Voltaire) en Goubet d’Arvor (Baloubet du Rouet x Quidam de Revel).

Mourinho VDL is doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek, voor de overige vier hengsten is het onderzoek beëindigd.

Eindpresentatie

Aanstaande vrijdag is de hengstenkeuringcommissie wederom in Ermelo, dit keer om een springtraining bij te wonen. De eindpresentatie start 24 november aansluitend aan de eindpresentatie van de Gelderse hengsten. De eindpresentatie van de Gelderse hengsten start om 9.00 uur, die van de springhengsten naar verwachting om 10.15 uur. Deze is live te volgen via ClipMyHorse en KWPN.tv.

Bron: Horses.nl/KWPN