Verrichtingsonderzoek: Vijf dressuurhengsten naar huis

De KWPN hengstenkeuringscommissie beoordeelde vandaag in Ermelo de groep dressuurhengsten en besloot het onderzoek voor drie hengsten te beëindigen. Het gaat om F (For Dance x Sir Donnerhall), Mobil Sollenburg (Total US x Jazz) en Voyager RS2 (Vitalis x Sir Donnerhall).

Eerder werd in overleg met de eigenaren al besloten twee hengsten door te verwijzen naar het voorjaarsonderzoek van 2021. Dat zijn Maddock (Dettori x Krack C) en Mandela (Franklin x Easy Game).

Totaal zeven hengsten weg

Van de twintig dressuurhengsten die aan het verrichtingsonderzoek onderzoek begonnen, hebben in totaal nu zeven hengsten het KWPN-centrum verlaten. Naast bovengenoemde vijf werd vorige week werd het onderzoek beëindigd voor twee hengsten. Het onderzoek van Lord Lorenzo DB (Gotcha-Utopia x Uphill) eindigde in overleg met de eigenaar. Miami Turfhorst (Glock’s Toto jr x Don Schufro) werd doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek van 2021.

Eindpresentatie

Volgende week woensdag worden de hengsten voor de laatste keer formeel beoordeeld voor hun eindpresentatie op vrijdag 30 oktober. Vanwege de coronamaatregelen is het testcentrum gesloten voor publiek. Wel is de eindpresentatie live te volgen via KWPN.tv.

Bron: Horses.nl/KWPN