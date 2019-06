Verrichtingstopper Le Quirky jr direct naar Ierland

Verrichtingstopper (88 punten) Le Quirky Jr. (Grandorado x Canabis) is na het verrichtingsexamen van afgelopen zaterdag deze week direct vertrokken naar zijn Ierse eigenaar Paddy Quirke. De door Johan Jonker gefokte hengst uit de eerste jaargang van Grandorado TN komt ter dekking op Quirkes Ballymureen Stud in Littleton.

Grandorado-zoon Le Quirky Jr. bracht de tongen het meest in beweging afgelopen zaterdag. Op de eerste plaats deed de hengst dat met zijn magistrale springtalent. Maar er was ook veel commentaar op de wat steilere rechter voorvoet van de hengst die eerder dit jaar ook al onderdeel uitmaakte van de kampioenskeuring. Volgens sommigen had dit aan goedkeuring in de weg moeten staan.

De bruine kreeg 9’s voor de meeste onderdelen en blonk dan ook in alle opzichten uit. Hij kreeg een 9 voor de galop, reflexen, techniek, vermogen en aanleg als springpaard en kwam op een totaal van 88 punten.

Bron: Horses.nl/KWPN.tv