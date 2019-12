Vier ‘oudere’ hengsten aangeleverd en Lamborghini verlaat verrichtingsonderzoek

Vandaag werden vier hengsten aangeleverd voor het najaarsverrichtingsonderzoek. Hiervan zijn twee hengsten afgelopen zomer via de Blom Cup aangewezen en zijn twee hengsten aangeleverd voor het vrijwillig onderzoek. De hengsten gaan aan het onderzoek van 21 dagen beginnen.

Eén van de vrijwillig aangeleverde hengsten is de Numero Uno-zoon Jager (fok/ger. S.J. Kat BV uit Egmond aan den Hoef), die afgelopen zomer de Blom Cup voor vijfjarige springpaarden wist te winnen. Verder is de dressuurhengst Kaiman (v. Dark Pleasure, fok. J.A. & B. Naber uit Vredenheim, ger. Reesink Horses uit Eibergen) aangeleverd voor het vrijwillig onderzoek. De twee via de Blom Cup aangewezen springhengsten zijn de vijfjarige Jerommeke (v.Berlin, fok. H. Hartelief uit Peize, ger. Stal Brouwer uit Gieten & N. Bonvanie uit Boekelo) en de zesjarige Investment (v. Kannan, fok. G.J.H. Markhorst- vd Velde uit Brucht, ger. I. Boon uit Bosch en Duin).

Onderzoek verlaten

Naast dat er vier hengsten hun intrek hebben genomen in de stallen op het KWPN-centrum, heeft de hengst Lamborghini (v. High Five US) in overleg met de eigenaar het onderzoek verlaten.

