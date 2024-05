Vijf hengsten van Gertjan van Olst ingeschreven bij KWPN: ‘Dik tevreden’

Maar liefst vier van de elf dressuurhengsten die gisteren door het KWPN werden ingeschreven in het stamboek zijn in bezit van Gertjan en Anne van Olst. Hun wereldkampioenen Glamourdale en Kjento waren vertegenwoordigd met twee, respectievelijk één zoon. Ook werd de springhengst Romantico (v. Grandorado TN) goedgekeurd. Zes van de 26 ingeschreven hengsten komen ter dekking in Den Hout. Hiermee drukte de hengstenhouderij een flinke stempel op de KWPN-jaargang 2024.

Het was geen verrassing voor Gertjan van Olst dat er vijf hengsten werden ingeschreven in het stamboek. ‘’Het was gisteren wel een hele mooie dag. Ik ben dik tevreden. Je voelt zo iets wel een beetje aankomen. Ik probeerde ook iedere week één dag in Ermelo te zijn om de hengsten te volgen en op de hoogte te blijven. Het was een goede afronding. Everest hebben we zelf gefokt dus dat is wel bijzonder.’’

Ter dekking

”De hengsten zijn me allemaal even dierbaar”, aldus van Olst. ”Voor de keuring hebben we al goed geselecteerd. Nu gaan we er verder energie en tijd insteken. De hengsten zijn gisterenavond thuis gekomen en hebben al gedekt. Ze komen allemaal bij ons ter dekking.”

Beginstap in carrière

Het sportieve succes van de wereldtitels van Kjento en Glamourdale is volgens Gert Jan niet te vergelijken met het grote succes van gisteren. ‘’Voor de hengsten is het voorjaarsonderzoek de beginstap in hun carrière. Het is een deel van het proces. We gaan nu weer verder bouwen. Voor ons is de sport van de jonge hengsten heel belangrijk. Daarom gaan we ze thuis verder opleiden. Er zitten wel een paar belangrijke hengsten bij die nu gekeurd zijn.’’

Hengsten aan publiek getoond

Met het oog op het dekseizoen heeft Van Olst bewust voor het voorjaarsonderzoek gekozen. Vrijdagavond 24 mei worden de hengsten aan het publiek getoond op de hengstenshow van Van Olst Horses. ‘’We willen de fokkers er graag kennis mee laten maken.’’

