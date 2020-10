Vlak voor eindpresentatie nóg twee dressuurhengsten naar huis

Aanstaande vrijdag 30 oktober hebben de dressuurhengsten hun eindpresentatie en daarvoor zijn, nadat eerder al acht hengsten naar huis gingen, nu nog twee hengsten afgevallen. Het gaat om My Romance (For Romance x Lord Leatherdale) en de premiehengst Mansion (Totilas x Krack C). Beide hengsten zijn in overleg met de eigenaren doorverwezen naar het KWPN voorjaarsonderzoek van 2021.