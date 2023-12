VO KWPN Dressuur: Historische 10 op cijferlijst Proud James

Alle acht aan de eindpresentatie deelnemende dressuurhengsten zijn met goed gevolg ingeschreven. Met 91 respectievelijk 87 punten maakten Proud James (v.Jameson RS2 x Johnson) en Pjethro (v.Kjento x Desperado) het meeste indruk.

Het is het laatste onderzoek waarin de hengstenkeuringscommissie cijfers toekennen en dat leverde in het geval van Proud James (van fokker Yolien van Maasacker) van Andreas Helgstrand een historische score op. Deze halfbroer van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Inverness (v.Everdale) scoorde een alleszeggende 10 voor houding&balans, naast 9’s voor alle overige onderdelen. “Deze schimmelhengst heeft ongelooflijk veel balans, een zeer goede bewegingstechniek met een goed ondertredend achterbeen, een bergopwaartse tendens en een fantastisch karakter. Hij laat zich heel goed bewerken en is lichtvoetig”, sprak Bert Rutten.

Karakters vallen positief op

Ook een topscoorder bleek de met 87 punten beoordeelde Pjethro (van fokker A.J. Beerens), één van de drie hengsten die Gertjan van Olst als (mede)eigenaar goedgekeurd heeft gekregen. “De karakters van de hengsten in dit onderzoek zijn echt positief opgevallen en dat kan ook zeker gezegd worden van deze Pjethro. Hij is heel werkwillig, heeft heel veel ‘go’ en beweegt met veel afdruk, kracht en houding.”

Twee zonen van Glamourdale

Wereldkampioen Glamourdale (v.Lord Leatherdale) kreeg in dit onderzoek twee zonen goedgekeurd:

Powerdale (Glamourdale x Johnson x Rohdiamant)

Fokker: Freek en Corine Hoogenboom, Lemelerveld

Eigenaar: Fokkers & Van Olst Horses, Den Hout

Princedale (Glamourdale x Don Schufro x Vincent)

Fokker: Stall Willig VOF, Abcoude

Eigenaar: Stal Perlee, A.P.E. Goldschmeding & Van Olst Horses, Den Hout

Bron: Horses.nl/KWPN