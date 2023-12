VO KWPN: Drie hengsten naar huis

Na de tussenbeoordeling van vandaag is het KWPN verrichtingsonderzoek voor drie springhengsten geëindigd. Het gaat om Pabiolo (Grandorado TN x Emerald van ’t Ruytershof), Portofino Ferrari ADC (Emerald van ’t Ruytershof x Verdi) en Charger Blue SW (Chacoon Blue x Heartbreaker).

“Over het algemeen laten de hengsten zich goed beoordelen en de meeste maken goede progressie. De hengstenkeuringscommissie heeft vandaag hun bevindingen met de eigenaren doorgesproken en dat heeft erin geresulteerd dat bovengenoemde drie hengsten het KWPN-centrum verlaten”, aldus het KWPN.

Geen gelopen race

“De hengstenkeuringscommissie is goed te spreken over de vorderingen van de hengsten die het verrichtingsonderzoek vervolgen maar het is nog geen gelopen race. Vrijdag is er opnieuw een training en aanstaande maandag om 08.00 uur staat de eindpresentatie op het programma, en dit zal een officiële beoordeling zijn”, legt senior-inspecteur Henk Dirksen uit. “We lijken te maken te hebben met een goede jaargang hengsten, al kan het goed zijn dat er de komende dagen nog hengsten naar huis gaan. Wat dat betreft zijn het nog even spannende dagen.”

Overzichtspagina KWPN Najaarsonderzoek 2023 (Premium)

Bron: KWPN