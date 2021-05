VO KWPN: op de valreep drie springhengsten naar huis

Op het KWPN-centrum vond vandaag de laatste beoordeling voor de drie- en vierjarige springhengsten plaats. Met de eindpresentatie in zicht gingen drie hengsten naar huis. Het gaat om My Merlijn (Up to Date x Caretino), Neymar (El Barone 111 Z x Vainqueur) en Munro (Tangelo van de Zuuthoeve x Arko III). De overige hengsten worden aanstaande vrijdag gepresenteerd op het examen.

De vierjarige hengst My Merlijn is om veterinaire redenen doorverwezen naar het najaar. Voor Neymar en Munro is het onderzoek beëindigd.

Livestream

De eindpresentatie op 14 mei wordt via de livestream uitgezonden. Vanwege de coronamaatregelen zijn alleen fokkers en geregistreerden toegestaan in Ermelo.

Bron: KWPN