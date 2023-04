VO KWPN: Premiehengst L’Avenir en Governor-zoon Pina Colada M naar huis

Twee opvallende hengsten van de KWPN Hengstenkeuring 2023 lopen niet langer in het KWPN voorjaarsonderzoek 2023. De premiehengst en publiekslieveling L'Avenir (v. Le Formidable) van Saskia Poel en Karel Gerrits en de niet-geprimeerde maar zeker opvallende Pina Colada M (v. Governor) van Rom Vermunt zijn beide doorverwezen naar het najaarsonderzoek. Daarmee blijven er nog vijf dressuurhengsten over in Ermelo.