VO KWPN: vier hengsten naar huis

Vandaag heeft de eerste beoordeling door de KWPN hengstenkeuringscommissies in Ermelo plaatsgevonden. Drie hengsten zijn doorverwezen naar het volgende verrichtingsonderzoek, voor één hengst is de test beëindigd. Het gaat om springhengst The Eternal Sunshine PM, dressuurhengsten Fabiano en One To Remember en de Gelderse Orlando.

De driejarige hengsten maken doorgaans een goede indruk in het verrichtingsonderzoek. “De springhengsten laten zich goed rijden, hebben een goede balans en zijn goed te beoordelen. De volledige hengstenkeuringscommissie was vandaag aanwezig en aankomende dinsdag zal de tweede beoordeling zijn. In overleg met de eigenaren is één hengst doorverwezen”, vertelt senior-inspecteur Henk Dirksen, daarmee doelend op de Emerald van ’t Ruytershof-zoon The Eternal Sunshine PM (mv. Kashmir van Schutershof) die in een volgend onderzoek terug kan komen.

Dressuurhengsten

Ook de dressuurhengsten presteren naar behoren. “De hengsten hebben zich mooi in alle rust laten rijden en beoordelen vandaag en maken over het algemeen een goede indruk. In overleg met de eigenaren is de For Romance-zoon Fabiano (mv. Diamond Hit) doorverwezen naar een volgend verrichtingsonderzoek en is het onderzoek van de Secret-zoon One To Remember (mv. Vivaldi) beëindigd”, legt senior-inspecteur Floor Droge uit.

Gelderse hengsten

Bij de Gelderse hengsten, die vandaag ook hun eerste beoordeling hadden, is de Kardieno-zoon Orlando (mv. Special D) na overleg met de eigenaren doorverwezen. Daarmee neemt in deze fokrichting nog één hengst deel.

Bron: KWPN