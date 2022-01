VO Springhengsten: Bekijk hier de punten

Vandaag vindt de eindpresentatie plaats van het KWPN voorjaarsonderzoek. De redactie van Horses.nl houdt hier voor u de punten van de springhengsten bij.

Driejarigen

Napardi (Apardi x Cornet Obolensky): 84,5 punten

Fokker: Stal Bles, Babberich & L. Duktun, Gaanderen

Eigenaar: De Radstake BV, Varsseveld & Robert Puck, Leur

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 8, Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 8,5, Vermogen: 9, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8,5

Nouri W VDL (Cohinoor VDL x Carrera VDL): 83,5 punten

Fokker: K.J. van Weperen, Oosterwolde

Eigenaar: VDL Stud, Bears

Stap: 8, Draf: 8, Houding & Balans: 8, Galop: 8,5, Reflexen: 8,5, Techniek: 8, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8,5 Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8,5

No Mercy (Cape Coral RBF Z x Now or Never M): 81,5 punten

Fokker & eigenaar: H. Vrijvogel, ‘s-Hertogenbosch

Stap: 7, Draf: 7,5, Houding & Balans: 8, Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 8, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8

Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker x Arezzo VDL): 82,5 punten

Fokker & Eigenaar: VDL Stud, Bears

Stap: 7, Draf: 7,5, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8,5, Reflexen: 8,5, Techniek: 8; Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8,5

Notting Hill JL (Cumano x Nabab de Reve): 77,5 punten

Fokker & Eigenaar: Jos Lansink, Meeuwen

Stap: 6,5, Draf: 6, Houding & Balans: 7, Galop: 8, Reflexen: 7,5, Techniek: 7,5; Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 7,5

North Pole N (Zambesi TN x Calato): 77 punten

Fokker: T. & L. Collins, Boekel

Eigenaar: Viktor Nyiri, Boedapest

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8, Reflexen: 7,5, Techniek: 7,5; Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 7,5`

Nearco van ’t Merelsnest (Diamant de Semilly x Kannan): 76,5 punten

Fokker: Stoeterij ’t Merelsnest, Ursel

Eigenaar: VDL Stud, Bears

Stap: 6,5, Draf: 7, Houding & Balans: 7, Galop: 7,5, Reflexen: 7,5, Techniek: 7,5; Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 7,5`

Nostradamus ES (Quabri d’Isle x Peter Pan): 75 punten

Fokker: Egbert Schep, Tull en ’t Waal

Eigenaar: Fokker

Stap: 7, Draf: 7 Houding & Balans: 7, Galop: 7,5, Reflexen: 7,5, Techniek: 7,5; Vermogen: 7, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 7,5, Aanleg als springpaard: 7,5

Never Lose van de Wolfsakker (Lector van den Bisschop x Tolano van ’t Riethof): 75 punten

Fokker: B.J.L. van der Kloet, Poppel

Eigenaar: Herman Verhagen, Schoorl

Stap: 7, Draf: 6,5, Houding & Balans: 7,5, Galop: 7, Reflexen: 7,5, Techniek: 7,5; Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 7,5

Newcati (Ducati van Schuttershof x Indoctro): 75 punten

Fokker: P.G. Kruizenga, Rasquert

Eigenaren: Bernard Dirksen, Hattem & Anemone Sportpaarden BV, Maarsbergen

Stap: 7, Draf: 6,5, Houding & Balans: 7, Galop: 7,5, Reflexen: 7, Techniek: 7,5; Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 7,5

Vierjarigen

Defender VDS Z (Dominator x Padinus), 83,5 punten

Fokker: Van der Schaar, Silvolde

Eigenaar: Herman Verhagen, Schoorl

Stap: 7, Draf: 6,5 Houding & Balans: 7,5, Galop: 8,5, Reflexen: 8, Techniek: 8,5, Vermogen: 8,5 Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8,5

Horizontal (Casall x Quick Star): 82 punten

Fokker: Tops Horse Trading BV

Eigenaren: Fokker, Kees van den Oetelaar, Stal Van der Vleuten BV

Stap: 6, Draf: 6 Houding & Balans: 7, Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 8; Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8,5

Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos): 80 punten

Fokker: W. Winkeler, Herzlake

Eigenaar: VDL Stud, Bears

Stap: 6,5, Draf: 6 Houding & Balans: 7, Galop: 7,5, Reflexen: 8,5, Techniek: 8; Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8

Vijfjarig

Lambrusco (Entertainer x Lux), 83 punten

Fokker & Eigenaar: L. Keunen-Hanssen, Linne

Eigenaar: HX Breeding, Kessel

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 8,5; Vermogen: 8,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8,5

