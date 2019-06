Eén WFFS-drager onder 19 ingeschreven hengsten

Het KWPN schreef zaterdag na afloop van het voorjaarsonderzoek 19 hengsten in. Onder die 11 springhengsten en 8 springhengsten is er eentje drager van het gendefect dat WFFS kan veroorzaken. Het gaat om de springhengst Logan (v. Cornet's Balou), die dit jaar door Reinie Tewis voor 300 euro per cyclus wordt aangeboden in de dekdienst. Wat betreft de genoomfokwaarde scoren alle ingeschreven hengsten minstens 97 punten.

Tot vandaag werd in de KWPN database bij enkele hengsten nog vermeld dat de WFFS-status nog in onderzoek was. Dat is nu aangepast, van de 19 ingeschreven hengsten is er eentje WFFS-drager, de rest is vrij.



Genoomfokwaarden

De genoomfokwaarden van de recent goedgekeurde KWPN-hengsten zijn gepubliceerd op MIJN.KWPN. Direct na het verrichtingsexamen werden de genoomfokwaarden bekend gemaakt op het KWPN-ledenportaal. De 19 goedgekeurde hengsten scoren tussen de 97 en 109 punten. De betrouwbaarheid van deze fokwaarden ligt bij bijna alle hengsten rond de 40 procent.

Genoomfokwaarde springhengsten

Kannan Jr. (Cornet Obolensky x Quick Star): 99

Le Quirky Jr. (Grandorado TN x Canabis): 109

Le Quornet (Cornet Obolensky x Dakota VDL): 103

Ludovicus (Edinburgh x Balou du Rouet): 100

Lay Out (Verdi x Tangelo Van de Zuuthoeve): 100

Logan (Cornet’s Balou x Numero Uno): 99

Kincsem (Carrera VDL x Ginus): 99

Levi VDL (Arezzo VDL x Diamant de Semilly): 104

Loretto VDL (Cohinoor VDL x Numero Uno): 103

La Costa ES (Mosito Van Het Hellehof x Cumano): 99

Lifestyle (Cicero Z Van Paemel x Mermus R): 97

Dressuurhengsten

Livius (Bordeaux x Vivaldi): 104

Ladignac (Zonik x Apache): 100

Lantanas (Sir Donnerhall x Hemmingway): 102

King van het Haarbosch (Spielberg x Florencio): 97

Kaiser Weltino (Dante Weltino x Vivaldi): 102

Lloyd (Governor x Charmeur): 102

Lewis (Grand Galaxy Win x Uphill): 98

Toto’s Design US (Totilas x De Niro): 102

Gehele rapporten

Het KWPN publiceert op de publieke website verkorte rapporten, waarin bijvoorbeeld de WFFS-status, de veterinaire informatie, de exterieurbeschrijving en de moederraportage niet is opgenomen. Op Horses.nl kunt u de volledige rapportages inzien, zoals ook op mijn.KWPN.

Springhengsten

Kannan Jr. (Cornet Obolensky x Quick Star), 86 punten.

Le Quirky Jr. (Grandorado TN x Canabis), 88 punten.

Le Quornet (Cornet Obolensky x Dakota VDL), 84 punten.

Ludovicus (Edinburgh x Balou du Rouet), 83,5 punten.

Lay Out (Verdi x Tangelo Van de Zuuthoeve), 81 punten.

Logan (Cornet's Balou x Numero Uno), 80 punten.

Kincsem (Carrera VDL x Ginus), 79,5 punten.

Levi VDL (Arezzo VDL x Diamant de Semilly), 79 punten.

Loretto VDL (Cohinoor VDL x Numero Uno), 79 punten.

La Costa ES (Mosito Van Het Hellehof x Cumano) 76,5 punten.

Lifestyle (Cicero Z Van Paemel x Mermus R) 75 punten.

Dressuurhengsten

Livius (Bordeaux x Vivaldi), 84,5 punten.

Ladignac (Zonik x Apache), 83,5 punten.

Lantanas (Sir Donnerhall x Hemmingway), 81 punten.

King van het Haarbosch (Spielberg x Florencio), 80,5 punten.

Kaiser Weltino (Dante Weltino x Vivaldi), 79,5 punten.

Lloyd (Governor x Charmeur), punten. 79,5

Lewis (Grand Galaxy Win x Uphill), 78 punten.

Toto's Design US (Totilas x De Niro), 78 punten.

Video’s online

Ondertussen heeft KWPN.tv ook video'a gepubliceerd van de ingeschreven hengsten.

