Voorjaarsonderzoek 2021: 14 driejarige dressuurhengsten op stal in Ermelo

Vijftien aangewezen driejarige dressuurhengsten waren opgegeven voor de aanlevering voor de voorjaarstest 2021, daarvan werden er dertien gepresenteerd in Ermelo. Twaalf kregen een box voor de 35-daagse test, eentje (Navarone D v. Finest Selection) werd doorverwezen naar het najaarsonderzoek.

Toch staan er veertien driejarige dressuurhengsten in Ermelo. Dat komt omdat cat.nr 449 No Way (Governor x Flemmingh) en cat.nr 533 Nacho (Negro x Krack C) vrijwillig deelnemen. Cat.nr 449 werd aangewezen voor de tweede bezichtiging, maar was afwezig op de hengstenkeuring in Ermelo. Cat.nr 533 bleef staan in de tweede bezichtiging.

Fijn rijden

Inspecteur Floor Dröge zegt over de hengsten: “Over het algemeen lieten de hengsten zich fijn rijden en werden ze netjes voorgesteld door de eigen ruiter. Dat geldt ook voor de oudere hengsten die we in het kader van de zadelpresentatie gezien hebben. Deze hengsten worden op 26 april allen terugverwacht, evenals de op vrijwillige basis deelnemende vijfjarige Debbehoeve’s Linvasion (Sir Donnerhall x Krack C,red.).”

Herkanser en aanwijzing onder het zadel

Daarnaast werden er twee hengsten beoordeeld in het kader van de herkansing cq. aanwijzing onder het zadel, deze zijn beide niet aangewezen. Het gaat hierbij om cat.nr 60 Mac Toto USB (Glock’s Toto jr x Jazz) en Mr. Magnum BTH (Expression x Valdez).

Louis ter Kwincke weer afwezig

De vijfjarige hengst Louis ter Kwincke (Easy Game x Damon Hill), die op de KWPN Hengstenkeuring in 2019 werd geprimeerd, was ook opgegeven voor de zadelpresentatie. Al voor de tweede keer liet hij verstek gaan. In 2019 werd halverwege het voorjaarsonderzoek doorverwezen, in 2020 werd hij opgegeven voor het najaarsonderzoek maar vervolgens weer afgemeld en ook deze keer werd hij niet gepresenteerd. Eerder werd de hengst al wel bij het BWP goedgekeurd.

Drie van Van Uytert

Van Uytert is topleverancier bij de dressuurhengsten, hij leverde drie hengsten aan: twee Just Wimphofs en een Icognito. Peter van de Sande liet twee hengsten achter in Ermelo: Nescio (v. For Ferrero) en Night Sjadow (v. Guardian S). Van Olst heeft er ook twee bij dit voorjaarsonderzoek: Nolegro (Painted Black uit volle zus Valegro) en de in de tweede bezichtiging afgewezen Nacho (v. Negro), die nu vrijwillig deelneemt.

Een premiehengst

Een premiehengst van de keuring 2021 neemt deel aan het onderzoek: Nirvana (Governor uit Fanita, de volle zus van Desperado en Chinook) van Ad Valk en familie Andeweg.

453 Nirvana (Governor x Vivaldi). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Aangeleverde driejarige dressuurhengsten, 12 april

Cat.nr, Naam Afstamming Fokker Eigenaar 311, Navarro Blue Hors Farrell x Jazz Paardencentrum de Dalhoeve, Ommeren Fokker 323, Nephew Daily Diamond x Johnson S. Wijnveen, Winterswijk-Woold Jan Greve, Haaksbergen 364 Nero DDH Everdale x De Niro Dekstation de Havikerwaard, De Steeg Fokker 381 Nebrasko Bo Ferdinand x OO Seven M.M.J. Broens, Overasselt C.M.P.H. van der Steen, Berlicum & Trainingsstal Witte-Scholtes, Gorinchem 388, Nescio For Ferrero x Osmium E. van Zutphen & J. Krieken, Veghel Stal van de Sande, Stal ter Selle & Ageeth Broekhof, Liempde 420, Next Romancier Fürst Romancier x San Amour J.Th.W. & H. Huls, Silvolde R.M. Vermunt jr. Geesteren 453, Nirvana Governor x Vivaldi Ad Valk, Gorinchem Fokker & Fam. Andeweg, Randwyk 456, Night Sjadow Guardian S x Florencio W.M. van der Aa, Vinkel Fokker & Stal van de Sande, Liempde 487, Nachtwacht in ’t Veld Incognito x Everdale L.C.M. Bighelaar, Velddriel H.H. van de Bighelaar, Velddriel & Joop van Uytert, Heerewaarden 515, Nick Wimphof Just Wimphof x Bordeaux J.A. & B. Naber, Vredenheim J.M. van Uytert, R. van Vliet, Stal Brouwer, Heerewaarden 525, Number Two Just Wimphof x Ferro G. van Esterik, Ochten Fokker & Joop van Uytert, Heerewaarden 534, Nolegro Painted Black x Negro J.L. Hanse, Burgh-Haamstede Van Olst Horses, Den Hout 449, No Way Governor x Flemmingh A. Hofenk, Toldijk Fokker 533, Nacho Negro x Krack C S. Maakenschijn, Chaam Van Olst Horses, Den Hout

