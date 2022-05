Voorjaarsonderzoek 2022: 89 punten voor Extreme US, alle hengsten over 82 punten

De dressuurlichting uit het KWPN Voorjaarsonderzoek 2022 is een kleine, maar wel een fijne. Alle vier de ingeschreven hengsten – een kwartet dat fris bloed brengt – gingen over de 82 punten. Extreme US (Escamillo x Vivaldi) van Joop van Uytert en fokker Paul Schockemöhle werd met 89 punten de topper.