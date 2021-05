Voorjaarsonderzoek: Acht dressuurhengsten naar huis

Na de beoordeling van de drie- en vierjarige dressuurhengsten in het kader van het KWPN Voorjaarsonderzoek, zijn acht dressuurhengsten naar huis gestuurd. Twee hengsten zijn wegens veterinaire redenen doorverwezen naar het najaar, de vierjarige Monte JT (Totilas x Metall) is eveneens doorverwezen naar het najaar. Voor twee driejarige- en twee vierjarige hengsten is het onderzoek beëindigd en ook de vijfjarige Linvasion (Sir Donnerhall x Krack C), die aan het vrijwillig onderzoek deelnam, is naar huis gehaald.