Voorjaarsonderzoek: Dertien vierjarige- en oudere dressuurhengsten aangeleverd

Afgelopen maandag vond de aanlevering van de vierjarige en oudere spring- en dressuurhengsten plaats. Dertien dressuurhengsten hebben een stal betrokken op het KWPN-centrum in Ermelo. Alle aangemelde hengsten zijn zowel trainbaar als veterinair in orde bevonden.

“De aanlevering is goed verlopen en de hengsten lieten zich goed zien. Ze werden heel netjes voorgesteld door hun eigen ruiter. Vandaag beginnen we met de training en we kijken uit naar het examen op 14 mei,” vertelt voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Bert Rutten.

Vanwege de Corona-maatregelen was deze aanlevering niet opengesteld voor publiek. De eindpresentatie op 14 mei zal via de livestream uitgezonden worden.

314 – Merlot VDL Bordeaux x Florencio I f. Fam. Klinkhamer, Sleen, ger. S. van Musscher, Obdam 350 – Maddock Dettori x Krack C f. en ger. A. van Erp, Heesch 372 – Monsieur-Utopia Expression x Uphill f. E. Fikse, Oene, ger. G.W. van Norel, Wapenveld 378 – Mac Madison Ferdinand x Jazz f. Erven JS De Jager, Sleen en J. Zeewuster, Sleen, ger. f. en R. & I. Veninga V.O.F., Stuifzand 394 – My Romance For Romance I x Lord Leatherdale f. VRB Group B.V., Sint-Michielsgestel, ger. f. en J.M. van Uytert, Heerewaarden 420 – Magic Boy Fürstenball x Damsey f. M.H. Meijer, Middenbeemster, ger. Hengstenhouderij de IJzeren Man, Weert 435 – Moulijn Glamourdale x Son de Niro f. Maatschap Pleyter, Zalk, ger. Kalzea Limited, Uden 447 – Malo Toto Jr. x Desperado f. E.L. Lubbers, Bruchterveld, ger. T. Driessen, Heelsum 531 – Max Sezuan x Johnson f. en ger. Jacarta B.V., Zuidoostbeemster 544 – Monte JT Totilas x Metall f. C. Heemskerk, Rijnsburg, ger. J.J.E. Tinssen, Renkum 563 – Mauro Turfhorst Zonik x Negro f. J.W. Greve, Haaksbergen, ger. Stoeterij Turfhorst B.V., Wezep en Reesink Horses, Eibergen 568 – Mephistoff Zonik x Don Schufro f. en ger. L. van Zandwijk, Ansen, ger. S. Frankevijle, Uden 541 – Debbehoeve’s Linvasion (VRIJWILLIG ONDERZOEK) Sir Donnerhall I x Krack C f. Fam. van der Oord, Schoorl, ger. De Debbehoeve, Warmenhuizen

Overzichtspagina

Bron: KWPN