Voorjaarsonderzoek: Vijf dressuurhengsten vlak voor examen naar huis

In de laatste week is het KWPN Voorjaarsonderzoek voor vijf vierjarige hengsten beëindigd. Het betreft Maddock (Dettori x Krack C), My Romance (For Romance I x Lord Leatherdale), Magic Boy (Fürstenball x Damsey), Moulijn (Glamourdale x Son de Niro) en Max (Sezuan x Johnson).