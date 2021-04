Voorjaarsonderzoek: Vijf vierjarige springhengsten aangeleverd

Vandaag vond de aanlevering plaats voor het voorjaarsonderzoek en daarmee hebben vijf vierjarige springhengsten een stal ingenomen op het KWPN Centrum in Ermelo. Alle aangemelde vierjarige springhengsten zijn zowel trainbaar als veterinair in orde bevonden.

“Alle vierjarige hengsten lieten zich vandaag goed zien onder het zadel. Ze zijn goed voorgesteld door hun eigen ruiters. De hengsten zijn goed voorbereid voor het examen. Het vijftal heeft de veterinaire keuring goed doorstaan”, aldus de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Cor Loeffen. “Morgen beginnen we met de training van de vierjarige hengsten. De dag is vlot verlopen en we kijken met grote belangstelling uit naar de verrichting.”

Livestream

Vanwege de Corona-maatregelen is deze aanlevering niet opengesteld voor publiek. De eindpresentatie op 14 mei zal via de livestream uitgezonden worden.

Aangeleverde hengsten

060 Cornet de Regor DM Z Cornet Obolensky x Kannan f. C. van de Plasse, Kruiningen, ger. W. van de Plasse, Yerseke 181 Messini de F Kannan x Carolus f. en ger. W.A.M. Nijenkamp, Weerselo en F. Zumkehr, Interlaken 209 Merlijn H Up to Date x Caretino f. J. en M.A. Haaskens, Diphoorn, ger. Fokker en R. Tewis, Westdorp 165 McAllister VDL Inaico VDL x Emilion f. en ger. VDL Stud, Bears 159 My Favorite Impressive VDL x Quasimodo vd Molendreef f. D. de Jong, Spannum, ger. I. de Boer, Wommels

Overzichtspagina

Bron: KWPN