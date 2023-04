Zeven dressuurhengsten vervolgen verrichtingsonderzoek, twee hengsten naar huis

Vandaag vond de tweede tussenbeoordeling plaats voor de dressuurhengsten in het voorjaarsverrichtingsonderzoek. De hengstenkeuringscommissie beoordeelde vandaag negen hengsten, waarvan zeven het verrichtingsonderzoek zullen vervolgen. Twee hengsten zijn doorverwezen naar het najaarsonderzoek.

Na de beoordeling van de dressuurhengsten ging de hengstenkeuringscommissie in gesprek met de geregistreerden om de ontwikkelingen van de hengsten te bespreken en om goed af te kunnen stemmen wat verstandig is voor het paard in de ontwikkeling richting de toekomst. Hierbij zijn in overleg met de aanwezige geregistreerden de premiehengsten Perle (Kjento uit Colinda ster pref PROK van Tuschinski, fokkers Jelke en Linda Heida uit Oldeholtpade) en Pride (Secret uit Idol elite IBOP-dres pref D-OC van Apache, fokker Eef ten Bosch uit Driel) doorverwezen naar het najaarsonderzoek.

Vervolg onderzoek

De overige zeven dressuurhengsten vervolgen het verrichtingsonderzoek. Volgende week vrijdag 14 april vindt er een volgende tussenbeoordeling plaats en zal de hengstenkeuringscommissie wederom in gesprek gaan met de geregistreerden. De springhengsten van het voorjaarsonderzoek zijn vandaag getraind en alle hengsten vervolgen het onderzoek richting de beoordeling van aanstaande dinsdag 11 april.

