Zeven premiehengsten naar aanlevering KWPN voorjaarsonderzoek

Volgende week maandag 20 maart vindt op het KWPN-centrum in Ermelo de aanlevering voor het voorjaarsverrichtingsonderzoek van de driejarige aangewezen spring-, dressuur- en Gelderse hengsten plaats. Daarvoor zijn onder andere zeven premiehengsten aangemeld: vijf dressuurhengsten en twee springhengsten.

Daarnaast staat deze dag de tweede zadelpresentatie voor vier jaar en oudere dressuurhengsten en de eerste zadelpresentatie voor vier jaar en oudere spring- en Gelderse hengsten op de agenda.

Het programma in de Willem-Alexanderhal gaat om 08.00 uur van start met de zadelpresentatie voor de Gelderse hengsten. Hierbij worden er drie vier jaar en oudere aangewezen hengsten verwacht voor de eerste zadelpresentatie.

Springhengsten

Eveneens om 08.00 uur mogen zes vierjarige springhengsten voor de herkansing onder het zadel zich op het straatje tonen aan de hengstenkeuringscommissie. Vervolgens zullen om 08.30 uur zestien driejarige aangewezen hengsten, zes vierjarige aangewezen hengsten, de vier herkansingshengsten en één hengst voor het vrijwillig onderzoek zich in de Willem-Alexanderhal presenteren onder het zadel. Van de veertien driejarige aangewezen springhengsten wordt onder andere de premiehengsten Power of Zsazsa (Kannan Jr. uit Zsa Zsa elite IBOP-spr sport-spr pref prest PROK van Sam R) en Popino-Larus (Gaspahr uit Tina-Laris stb prest PROK van Voltaire, fokker Jan Hoppenbrouwers uit Weert) aangeleverd.

Dressuurhengsten

Om 13.00 uur gaat het programma verder met de dressuurhengsten. Deze middag zullen vijftien driejarige aangewezen hengsten en één vierjarige aangewezen hengst zich onder het zadel presenteren aan de hengstenkeuringscommissie. Onder andere de vijf premiehengsten Power Dancing (Glamourdale uit Dancing Girl ster van Johnson, fokker Freek Hoogenboom), Perle (Kjento uit Colinda ster pref PROK van Tuschinski, fokkers Jelke en Linda Heida uit Oldeholtpade), L’Avenir (Le Formidable uit Weihe’s Hope van Sir Donnerhall I, fokker Arns-Krogmann uit Lohne Kroge), Pride (Secret uit Idol elite IBOP-dres pref D-OC van Apache, fokker Eef ten Bosch uit Driel) en Prisco RS2 (Tørvenslettens Sylvester uit Iveniz Texel RS2 ster PROK van Negro, fokker RS2 Dressage Center de Horst uit Groesbeek) worden deze dag aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek.

Toelating verrichtingsonderzoek

Op 20 maart vindt de tweede zadelpresentatie voor de vier jaar en oudere dressuurhengsten en een eerste zadelpresentatie voor de vier jaar en oudere spring- en Gelderse hengsten plaats. Op 3 april worden de vier jaar en oudere hengsten eveneens door de eigen ruiter- of amazone voorgereden om aangeleverd te worden voor het voorjaarsverrichtingsonderzoek. Voor de dressuurhengsten is dit een selectiemoment waarbij de hengst wordt beoordeeld op rijdbaarheid en kwaliteit. Vervolgens start het ongeveer 21 dagen durende verrichtingsonderzoek, waarna het eindexamen op 22 april volgt. De driejarige aangewezen spring-, dressuur-, en Gelderse hengsten worden volgende week maandag aangeleverd voor het voorjaarsverrichtingsonderzoek. Tijdens de aanlevering worden de hengsten voorgereden door hun eigen ruiter of amazone. Deze hengsten doen eveneens hun examen op 22 april.

Voorlopig tijdschema

