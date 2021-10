Zij-instromers KWPN verrichtingsonderzoek moeten voortaan 80 punten behalen

Zij-instromers (via de Blom Cup, de Pavo Cup of de hengstencompetitie) moeten voortaan aan hogere eisen voldoen dan hengsten die regulier zijn aangewezen. Daarmee heeft de Ledenraad van het KWPN vorige week ingestemd. De lat komt te liggen bij 80 punten (in plaats van 75) voor vier jaar en oudere hengsten die op die manier deelnemen aan het verrichtingsonderzoek.

In het hengstenkeuringsbesluit springen is de wijziging als volgt: “Drie- en vierjarige hengsten die via het reguliere selectietraject zijn aangewezen, dienen net als voorheen minimaal 75 punten te behalen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. Hengsten die vier jaar en ouder zijn en zijn aangewezen via de hengstencompetitie of Blom Cup dienen vanaf de aankomende selectieronde minimaal 80 punten te behalen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek om goedgekeurd te worden. Dit geldt zowel voor springhengsten, als Engels- en Arabisch volbloedhengsten. Deze hengsten hebben zich al meerdere malen laten zien tussen leeftijdsgenoten aan de hengstenkeuringscommissie en zijn doorgaans al verder in hun ontwikkeling. Hierdoor is er al veel informatie beschikbaar. De leeftijd voor deelname aan het vrijwillig KWPN-verrichtingsonderzoek is aangepast naar drie en vier jaar in plaats van drie tot en met vijf jaar. De sporteis voor vierjarigen is L+2 springen.“

Dressuur

In het hengstenkeuringsbesluit dressuur leest de wijziging zo: “Drie- en vierjarige hengsten die via het reguliere selectietraject zijn aangewezen, dienen net als voorheen minimaal 75 punten te behalen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. Vier jaar en oudere hengsten die via de hengstencompetitie of Pavo Cup aangewezen worden, dienen minimaal 80 punten te behalen voor het verrichtingsonderzoek om goedgekeurd te worden. Deze hengsten hebben zich al meerdere malen laten zien tussen leeftijdsgenoten aan de hengstenkeuringscommissie en zijn doorgaans al verder in hun ontwikkeling. Hierdoor is er al veel informatie beschikbaar. De leeftijd voor deelname aan het vrijwillig verrichtingsonderzoek is aangepast naar drie en vier jaar in plaats van drie tot en met vijf jaar. De sporteis is daarbij L1+2 dressuur voor vierjarigen.”

Bron: KWPN