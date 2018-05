Op de KWPN hengstenkeuring 2018 werden 53 dressuurhengsten, 46 springhengsten, zeven tuigpaardhengsten en drie Gelderse hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Op de her- en attestkeuring kwamen er nog twee springhengsten en vier dressuurhengsten bij. Vijf hengsten hebben inmiddels een dekbrevet in ontvangst mogen nemen: vier tuigpaardhengsten (waarvan twee ouderen) en de oudere dressuurhengst Fleau de Baian na de vijfdaagse test.

Hoopvol begin dressuurhengsten

De dressuurjaargang van de hengstenkeuring 2018 stemde hoopvol. Er werden in de eerste bezichtiging meer dressuur- dan springhengsten opgegeven en na ‘Ermelo’ en ‘Den Bosch’ stond de teller op voorsprong: 57 dressuurhengsten (53 plus de vier van de her- en attestkeuring) voor de test dit jaar. Maar liefst 30 dressuurhengsten werden opgegeven voor de voorjaarstest, zoveel dat er stallen werden bijgehuurd bij de buren (KNHS). Een week later op de dag van aanlevering bleek dat niet nodig. Slechts de helft van het aantal hengsten die waren opgegeven betrokken daadwerkelijk een stal: 15 stuks (daarvan één vrijwillig).

Zeven over

De hengstenkeuringscommissie was wel blij met die 15: “We zijn dik tevreden. We waren echt onder de indruk van hoe deze jonge hengsten, die nog maar net onder het zadel zijn, door de baan gingen. De berg op, goed te sturen en ze leken op een paar na allemaal goed trainbaar.” Een week later werd er nog eentje nageleverd, waarmee het totaal op 16 hengsten kwam. Nu zijn er daar nog 6 van over, plus één vierjarige die later instroomde.

VDL-onderzoek

Bij de springhengsten begon dit voorjaarsonderzoek als het VDL-onderzoek. Eén dressuur- en negen springhengsten van familie Van de Lageweg begonnen midden maart aan het onderzoek. Een snelle rekensom leerde dat een dergelijk aantal hengsten in de test de VDL Stud een ton (10.000 euro per hengst) zou kosten, mochten alle hengsten het halen. Dat was niet het geval, van de 10 aangeleverde hengsten van de VDL Stud zijn er vijf die morgen examen doen.

11 van 20 driejarigen over

Bij de driejarige springhengsten zijn er nog 11 van de aangeleverde 20 in Ermelo, daarvan één vrijwilliger. De 12e springhengst is een vierjarige die later instroomde.

Een Gelderse

Uit de jaargang drie Gelderse hengsten werden er dit jaar twee aangeleverd voor deel 1 van het verrichtingsonderzoek voor Geldersen: de 35-dagentest onder het zadel. Van die twee is er nog één over: Kardieno (v. Dante Weltino). Als hij wordt goedgekeurd, is dat voorlopig. In het najaar moet hij dan nog terugkomen voor het menonderdeel (in de vorm van een IBOP).

Met 44 hengsten begonnen

Het voorjaarsonderzoek begon dit jaar met 44 hengsten, bijna gelijk aan het aantal van vorig jaar. In totaal leverde het voorjaarsonderzoek vorig jaar 16 springhengsten (daarvan drie ouderen), zes dressuurhengsten en twee tuigpaardhengsten op. In totaal werden er vorig jaar 41 rijpaardhengsten (27 springen/14 dressuur), 2 Geldersen en 2 tuigpaardhengsten goedgekeurd.

Springhengsten om 9.00 uur in de baan

Morgen verschijnen om 9.00 uur eerst de springhengsten in de baan, gevolgd door de springbeoordeling van de Gelderse hengst. Daarna volgt de bekendmaking van de uitslag en worden de goedgekeurde hengsten gehuldigd. Om circa 13.00 uur wordt gestart met de dressuurpresentatie van de Gelderse hengst en aansluitend is de beoordeling van de dressuurhengsten, gevolgd door de bekendmaking van de uitslag en de huldiging van deze hengsten.

