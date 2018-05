KWPN zet eigen ranking in jaarverslag

“Een analyse van het aantal podiumplaatsen door de paarden van bepaalde stamboeken geeft ook mooie resultaten. In de springsport, vanaf CSI3* 1,45m-niveau, wonnen de KWPN-springpaarden de meeste podiumplaatsen. Wanneer er gekeken wordt naar 1.55m/1.60m/Grand Prix-niveau, deden de KWPN’ers het ook het beste ten opzichte van andere stamboeken. En dat terwijl het KWPN qua springpaarden niet het grootste stamboek is. Hetzelfde geldt overigens voor de KWPN-dressuurpaarden, op internationaal Prix St. Georges-niveau zijn zij koploper van het aantal podiumplaatsen. Wanneer er louter naar de Grand Prix-rubrieken gekeken wordt, staat het KWPN nog overtuigender bovenaan. Ook in deze fokrichting is het KWPN niet het grootste stamboek”, meldt het KWPN trots.

Jonge hengsten

Nog mooier in het straatje van het KWPN past de volgende conclusie: “Wat opvallend is, is dat een groot percentage van alle KWPN-springpaarden die podiumplaatsen hebben behaald in 2017 afstammen van een (ten tijde van de dekking) jonge hengst. Bij de dressuurpaarden is de invloed van de jonge hengsten nog groter dan bij de springpaarden: de meerderheid van alle KWPN-dressuurpaarden die in 2017 op FEI Prix St. Georges-niveau of hoger een podiumplaats heeft behaald stamt af van een (ten tijde van de dekking) jonge hengst.”

KWPN Podiumplaatsenranking in het jaarverslag

Bron: KWPN