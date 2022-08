In de tweede KWPN Online Veulenveiling kwamen gisteravond zeventien veulens onder de virtuele hamer. Topper van de veiling werd het hengstveulen Santhiago (Chacoon Blue x Verdi), die voor 10.000 euro in Nederland blijft.

Voor Sadou (Colorit x Berlin) werd 9.000 euro betaald en Sarabel RMC (Mowgli V.O.D. x Just Wimphof) was met 7.500 euro het best verkochte dressuurveulen. Laatstgenoemde is gefokt uit de halfzus van het internationale dressuurpaard Darabel (v. Westpoint).

Alle veilingresultaten.