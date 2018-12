107 dressuurhengsten naar Den Bosch, jury zeer tevreden met collectie

104 jonge dressuurhengsten zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging in Den Bosch en drie oudere hengsten slaan die stap over en worden op de KWPN Hengstenkeuring verwacht voor de derde bezichtiging. Vandaag op de nakeuring werden veertien hengsten doorverwezen en daarbij was het meerdere keren lastig om beleid te ontdekken in de beslissingen van de jury. Vooral in de tweede groep werd er afwijkend gejureerd. Een ding is alvast duidelijk: Grand Galaxy Win T gaat zijn stempel drukken op de KWPN hengstenkeuring 2018.

Grand Galaxy Win T, ook de vader van de Oldenburger kampioen 2018, kan niet stuk bij de commissie en heeft straks acht zonen in Den Bosch. Afgelopen zaterdag werden er al zes zonen van de hengst van Charlotte Jorst doorverwezen naar Den Bosch en vandaag kwamen er nog twee zonen bij. Dat waren cat.nr 573 Livingstone (Grand Galaxy Win T x Fürst Romancier) van Jan Pieter Dalsem en cat.nr 475 (Grand Galaxy Win T x Uphill) van H. Bos uit Lunteren Die laatste hengst had een verdikking van het spronggewricht, maar daarvan meldde de hengstenkeuringscommissie dat dat een trauma was.



Acht Governors

Grand Galaxy Win’s leeftijdsgenoot Governor heeft straks ook acht zonen in Den Bosch. Bij de zes van vrijdag en eentje van zaterdag kwam er vandaag nog eentje. De mooi gemodelleerde en goed dravende cat.nr 572 Lugano (Governor x Johnson) van Jan Pieter Dalsem.

Toch nog een Hennessy

Op deze laatste voorselectiedag kwam er toch nog een zoon van verrichtingstopper Hennessy door, die niet bepaald overtuigde met zijn eerste jaargang. Van Hennessy, die werd ingeschreven met 82 punten, kon de hengstenkeuringscommissie op vrijdag (drie voorgestelde zonen) en zaterdag (vier voorgestelde zonen) niks doorverwijzen. Nu volgde er toch nog een ticket, voor cat.nr 574 Legacy S (Hennessy uit moeder Guardian S) van Peter van de Sande. De hengst, waarbij nog wel wat af te dingen is op de bovenlijn, draafde er volgens de jury fijn overheen. Dat hij uit de merrie Amadin S (Trento B x Juventus) komt trok hem niet over de streep. “Hij redde het op eigen benen”, zegt Rutten.

Sport speelt rol

In dezelfde groep als de Hennessy volgden nog wat beslissingen die lastig te volgen waren. Bij de doorverwijzing van cat.nr 566 Lord Vrijenesse (Ferdeaux x Sandro Hit) en cat.nr 571 Latino (Glock’s Toto jr x Rubiquil) ging menig wenkbrauw omhoog. Over die laatste hengst zegt Rutten: “De sport in de moederlijn bij die hengst heeft duidelijke een rol gespeeld en sport is het hoofddoel in onze fokkerij.”

Speerpunt stap

Rutten zegt verder dat over het algemeen de stap beter te beoordelen was dan andere jaren. “De stap is een van de speerpunten in de fokkerij en het lijkt er op dat mensen er toch meer op oefenen en we de stap nu direct al beter hebben kunnen beoordelen.” Waarom cat.nr 563 Lord Diamond, die genetisch al niet helemaal in de wieg is gelegd om goed te kunnen stappen met Daily Diamond als vader en Scandic als moedersvader, dan toch een doorverwijzing kreeg? “In Den Bosch gaan we het nog een keer bekijken en als het zover komt onder het zadel ook nog een keer.” De hengst stapte lateraal in Ermelo.

All At Once en Crosby

Voor de derde bezichtiging staan alvast drie hengsten op het lijstje. De Westfaals goedgekeurde en Lichte Tour geklasseerde All At Once (Ampere x Gribaldi) van Stal 104 BV en de NRPS goedgekeurde en eveneens Lichte Tour geklasseerde Crosby (Chippendale x Flemmingh). De eigenaren van deze hengsten moeten nog wel nafok aan de hengstenkeuringscommissie tonen vóór Den Bosch.

Buitenlanders

Tenslotte kregen nog een aantal goedgekeurde hengsten van buitenlandse keuringen een ticket voor Den Bosch. Dat waren de voor 30.000 euro in Oldenburg door de VDL Stud aangeschafte cat.nr 562 Bugatti Z (Bordeaux x Sir Donnerhall I), de eveneens in Oldenburg goedgekeurde en voor 50.000 euro door Eugene Reesink teruggekochte cat.nr 576 NN (Millennium x Donnerball) en de ook in Vechta goedgekeurde cat.nr 569 First Date (Fürstenball x Dancier).

Uitslag

Bron: Horses.nl