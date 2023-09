15.000 euro voor Bordeaux-zoon Triomfator T in KWPN online veiling

De zevende (en voorlaatste) KWPN online veulenveiling van dit seizoen kende een uitgesproken topper in Triomfator T (Bordeaux x Vivaldi x Ferro) van fokker J. Tissingh uit Ruinerwold. Het hengstveulen werd afgeslagen voor 15.000 euro en blijft voor dat bedrag in Nederland.

Triomfator T was niet het enige veulen in de deze KWPN-veiling dat bovengemiddeld werd afgeslagen. Zo was er 7.000 euro voor Tip Top van de Vrendt (Highway M TN x Arezzo VDL), 6.500 euro voor Teardrop E.E. (Tangelo van de Zuuthoeve x Canturano), 6.500 euro voor True Love AEH (Frankie Lee x Just Wimphof) en 5.000 euro voor Twilight (Livius x Stedinger). Dat laatste veulen gaat naar Spanje, de rest blijft in Nederland.

Vijf veulens gingen dus over de 5.000 euro in deze veiling en elf veulens brachten tussen de 4.000 en 5.000 euro op. De rest (twintig veulens) bleef onder de 4.000 euro.

Resultaat

Bron: Horses.nl