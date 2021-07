16 merries slagen voor EPTM-examen

Het EPTM-examen stond gisteren op de planning. 16 merries namen deel aan het examen, waaronder 12 spring en 4 dressuurmerries. Vier merries behaalden 80 punten of hoger voor hun verrichting.

Van de 14 merries behaalde Nena D’Obolensky (v. Cornet Obolensky) de hoogste punten van de dag. Deze merrie behaalde 83,5 punten. Ze kreeg 8,5’en voor de galop, reflexen, vermogen en de instelling en aanleg. ”Deze merrie is heel atletisch en heeft geode reflexen. Ze zou achter de sprong nog iets mooier af mogen maken. Ze viel op met haar goede galop en vermogen,” aldus inspecteur Marcel Beukers.

Suprise-K

Met 80,5 punten gaat de Untouchable-dochter Suprise-K van Kattenheye naar huis. ”Ze was niet de grootste merrie maar wel een paard met goede reflexen. Ze heeft een goede instelling en kreeg daar een 8,5 voor. Het is een paard met een goede galop ondanks haar grootte met voldoende ruimte. Ze is voorzichtig op de sprong en toont veel atletisch vermogen.”

Meewerkend karakter

Lourdes (v. Catch) heeft een fijn meewerkend karakter en is geslaagd met 80 punten. ”Deze schimmel heeft een goede galop en maakt achter de sprong mooi af. Ze heeft een hele constante EPTM gelopen en heeft een fijn meewerkend karakter.” Ook de Grandorado TN-dochter Naikimara TH (v. Iceymara TH) is geslaagd met 80,5 punten. ”De merrie kreeg een 8,5 voor haar vermogen en maakt achter de sprong heel goed af. Ze is voorzichtig en springt met veel macht.”

Glock’s Toto Jr.-dochter

Bij de dressuurmerries wist de Glock’s Toto Jr.-dochter Nobody’s Wife Avo (v. Adelaide) de hoogste punten te behalen. De merrie slaagde met 76 punten. ”Ze maakte een goede indruk en is een echt dressuurpaard om te zien met een goede houding en balans. In de draf zou ze nog iets meer souplesse mogen hebben. De merrie heeft een goede galop,” vat Marcel Beukers samen.

”Volgende week maandag starten we met een nieuwe lichting zevenweekse paarden. We kijken tevreden terug op het examen. Na het examen zijn enkele paarden bevorderd tot elite of keur,” vertelt Marcel Beukers.

Bron: Horses.nl/KWPN