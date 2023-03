19 merries slagen voor EPTM-examen, Poker de Mariposa-dochter Onily Balia O topscorer

Een groep van negentien merries wist vandaag op positieve wijze het EPTM-traject af te sluiten. Onily Balia O (v.Poker de Mariposa) sprokkelde de hoogste score bijeen: 86 punten. Nog eens elf springmerries, zes dressuurpaarden en één Gelders gefokte merrie dragen vanaf vandaag het EPTM-predicaat.

Marcel Beukers, die samen met Nella Bijlsma de merries beoordeelde, vertelt na afloop: “We zijn heel tevreden over de prestaties van deze merries, ook de enkele twijfelgevallen hebben na een positieve ontwikkeling het examen gehaald. We hebben over de gehele linie weinig uitvallers gehad en vandaag een heel fijne groep in het eindexamen gehad.”

Onily Balia O imponeert

De hoogste punten werden toegekend aan de Poker de Mariposa-dochter Onily Balia O (uit Hester-Balia O voorl. keur D-OC v.Canabis Z, f/g: J.A. Ooms uit Wierden). “Een zeer royaal ontwikkelde merrie die steeds sterker is geworden in de test. Met een stokmaat van 1.76m een groot paard, maar wel eentje die zich goed laat rijden. Ze heeft een heel fijne galop en kan makkelijk de laatste galopsprong verkleinen, terugspringen en weer naar voren doorschakelen. Bovendien toont ze zeer veel reflexen en zeer veel vermogen en een heel goede instelling. We hebben haar 9’s gegeven voor het vermogen en de aanleg als springpaard en 8,5’en voor de overige springonderdelen. Met 80 punten voor het exterieur is ze bovendien ook direct elite geworden”, aldus Marcel Beukers.

82,5 punten voor Karaldo VDL-dochter

De Karaldo VDL-nakomeling Odine Girl (uit Dancinggirl GR v. Cantos, f/g: L. En B. van Dijk en R. Froma) sprong naar een totaal van 82,5 punten. Marcel Beukers licht toe: “Met 1.75m ook een heel royale merrie. Ze was aan het begin van de EPTM iets angstig met springen, maar is daar goed in gegroeid. In het springen toont ze veel afdruk, voorzichtigheid en vermogen. Het is bovendien een mooi langgelijnde en sterk gebouwde merrie die met 80 punten voor exterieur direct elite werd.”

81,5 punten voor Oliva

Er was één puntje minder voor Oliva (High Shutterfly uit Kosta v.El Clarimo, f/g: E. van Hal uit Breukelen) die onder meer een 8,5 voor de reflexen en de rijdbaarheid en bewerkbaarheid liet noteren. “Een rijtypische merrie en atletische merrie met veel bloeduitstraling. Liet zich goed rijden en heeft een fijne draf en galop. Ze is zeer voorzichtig, waardoor ze af en toe vergeet de sprong achter goed af te maken. Toonde wel goed vermogen, en verdiende een 8,5 voor de reflexen en rijdbaarheid & bewerkbaarheid. De merrie was al voorlopig keur en is met het eindtotaal van 81,5 punt gepromoveerd naar keur.”

Helft springmerries 80+

Naast het bovengenoemde drietal, wisten nog eens drie springmerries een eindtotaal van 80 punten of hoger te behalen. De Action Breaker-dochter Oh Darling Ludine (uit Iko Ludine elite EPTM-spr sport-spr D-OC v.Berlin, f/g: A.M. te Lintelo en C.F. Kempe te Apeldoorn) sprong met een 8,5 voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid naar een totaal van 80,5. “Dit is een paard met een heel fijne galop met veel balans. Een comfortabel paard waar je makkelijk op wegrijdt. Ze is nuchter met een goede instelling. De momenten dat het moeilijk wordt, is ze echter scherp en voorzichtig. Daarbij toonde de merrie veel vermogen en maakte ze de sprong achter zeer goed af.”

Twee merries naar 80 punten

Twee merries ontvingen een consistente lijst van 8’en voor de springonderdelen. Nera Bellezza (Il Est Balou uit Rimmy ster sport-spr v.Garmisch, f/g: P.A.H. Klaas uit Nijverdal) was daar één van. “Deze merrie was in het begin nog wat slap, maar ontwikkelde zich goed gedurende de test en werd steeds nageeflijker. Ze springt met veel overzicht en brengt daarbij de schoft altijd goed omhoog. Bovendien maakt ze de sprong achter heel goed af.” Hermantico-nazaat Oalexia (uit Alexia keur IBOP-spr, f/g: A. Zwoers uit Weersel) werd na 80 punten in het examen bevorderd tot elite. “Een sterkgebouwd paard dat zich goed heeft laten rijden. Deze merrie springt met veel inzet, is daarbij zeer voorzichtig maar zou nog wat meer lichaamsgebruik mogen tonen op de sprong”, aldus Marcel Beukers.

81 punten voor dressuurmerries Olivia I&S en Ostara Carré

Zes dressuurmerries legden vandaag met goed gevolg het EPTM-examen. Twee merries staan hier met een score van 81 punten op een ex aequo eerste plaats in de dressuurrichting. Beide paarden kregen driemaal een 8,5 toebedeeld: voor de draf, houding & balans en rijdbaarheid & bewerkbaarheid. Olivia I&S (Blue Hors Emilio uit Kolivia I&S v.Chagall D&R, f/g: S. Rozendaal uit Putten) was bij aanvang van de test ster voorl. keur D-OC en mag zich na vandaag elite EPTM-dr noemen. “Een heel jeugdig en nog wat smal paard. Wel een merrie met veel souplesse en een zeer aansprekende draf. Ze kan ook goed galopperen, maar zou voor hogere punten nog wat meer buiging in het achterbeen kunnen tonen. Ze liet zich bovendien in alles zeer goed rijden en bewerken.”

De Cum Laude-dochter Ostara Carré (uit Fine & Sunny ster PROK D-OC v. Furst Piccolo, f/g: Stans Plaatsman uit Oude Niedorp) kwam als veulenboekmerrie met het D-OC predicaat naar Ermelo en werd na afloop met 75 punten voor exterieur elite. “Een zeer aansprekende merrie met veel front die gedurende de test steeds meer souplesse heeft gekregen. Ze beweegt met veel techniek, mooi bergop en een expressief voorbeen”, besluit Marcel Beukers.

Gelderse Oumayra als elitemerrie uit de EPTM

Onder de negentien merries bevond zich ook één Gelders gefokt paard. De vierjarige Oumayra (King de Niro uit Jasmijn sport-dres PROK v.Danser, f/g: C. Verhoef uit Baarn) slaagde met 77 punten. “Tijdens de aansluitende stamboekopname ontving de merrie bovendien 75 punten voor haar exterieur, 75 punten voor de beweging en 80 punten voor het springen. Zij werd daarmee opgenomen in het stamboek en direct keur verklaard. Aangezien de merrie al in het bezit was van het PROK-certificaat, kon ze als elitemerrie het KWPN Centrum verlaten,” vertelt inspecteur Wim Versteeg.

