20.000 euro voor Extreme U.S-zoon in vierde KWPN Online veulenveiling

In de vierde editie van de KWPN Online Veulenveiling vielen de nakomelingen van Extreme U.S. overduidelijk in de smaak. Met afstand werd vanavond het meeste geld betaald voor het hengstveulen Unar PJ. Voor een bedrag van 20.000 euro vertrekt de Extreme U.S.-zoon naar zijn nieuwe eigenaren uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het tweede geld van 9500 euro ging naar een zoon van deze hengst.