20 merries slagen voor EPTM-examen, elf met 80+ score

Twintig merries zijn vandaag geslaagd voor het EPTM-examen. Elf daarvan kregen 80 punten of meer. “We zijn zeer tevreden met het resultaat. De kwaliteit was erg goed, en dat blijkt ook wel als zo’n hoog percentage merries meer dan 80 punten behaalt", licht Marcel Beukers toe.

“De paarden stond er goed voor en werden heel netjes voorgesteld. De springpaarden toonden heel veel kwaliteit, de dressuurgroep was wat kleiner maar bevatte wel een paar heel fijne merries”, vervolgt Beukers.

NMK-merrie Odylle Minka P

De NMK-merrie Odylle Minka P (Verdi uit Zsa Zsa de Semilly elite PROK pref prest EPTM-spr sport-spr v.Diamant de Semilly, f/g: Pegasus Stables te Bentelo) behaalde op de merriekeuring onder meer 85 punten voor het exterieur. Ze sloot haar EPTM vandaag af met 85 punten en ontving een 8,5 voor ieder onderdeel. “Een heel complete merrie die vandaag ook elite werd verklaard. Ze springt los door het lijf, maakt de sprong achter altijd goed af en toont veel atletisch vermogen. Ze liet zich daarbij de gehele test zeer goed rijden.”

Odetta tweede uitschieter

De tweede topscorer van deze EPTM is Odetta AK (Chaccoon Blue uit Cucaracha ster PROK v.Voltaire, f/g: G.J.H. Markhorst – v/d Velde te Brucht), deze merrie liet eveneens louter 8,5’en noteren. “Een heel charmante en atletische merrie met veel jeugd en een goede schoft. Zij scoorde bovendien 80 punten voor het exterieur.”

Ordina HL en Ovella

De Harley VDL-dochter Ordina HL (uit Kallista HL elite IBOP-spr PROK D-OC v.Zirocco Blue VDL, f/g: A.L.J. Hendriks te Langenboom) behaalde een totaalscore van 82,5 punten, zij werd bovendien in de aansluitende stamboekkeuring direct elite verklaard. Met één puntje minder, namelijk 81,5 punten, volgde Ovella (I’m Special de Muze uit Evella II stb-ext D-OC v.Clinton, f/g: Fam Dorgeloos-Mannens te Susteren.

Drie keer 81 punten

Drie springmerries ontvingen 81 punten van Marcel Beukers en Nella Bijlsma voor hun verrichting in deze aanlegtest: de direct voorlopig keur verklaarde Oriante Ella (Pommerol de Muze uit Keatoulon Ella stb D-OC v.Etoulon, f/g: M.TT. Rosier te Dronryp & S.Rosier -van der Groot te Wjelsryp), de kersverse elitemerrie Orina (Cantona TN uit Erina ster PROK v.Kashmir van Schuttershof, f/g: Henstra en Henstra te Drogeham) en Ovonette (Paddock du Plessis uit Ivonette elite EPTM-spr PROK v.Biscayo, f/g: M.A. Becherer te Drouwen) die op de merriekeuring al voorlopig keur was verklaard en in combinatie met het D-OC predicaat zich nu ook elite mag noemen. Tenslotte wist ook Oranda JCB (Carrera VDL uit Dylemi elite EPTM-spr D-OC v.Vegas VDL, f/g: C.A. Broekman & J.Broekman te Vledder) te imponeren, zij slaagde met een eindtotaal van 80 punten voor haar EPTM.

Dressuurmerries Ojelja Okki en Oleander GLN

In de dressuurgroep was er eveneens een ex-aequo topscore. Marcel Beukers en Nella Bijlsma deelden tweemaal 81,5 punten uit. Ojelja Okki (Ferguson uit Jarelja Jazou elite sport-dr IBOP-dr PROK v.Negro, f/g: P.F. van der Zanden te Haps) was daar één van. “Een langgelijnde merrie die nog iets meer bespiering zou kunnen hebben in de bovenlijn, maar verder een heel correct paard. Dit paard was de hele test goed te rijden, ze heeft met veel inzet gewerkt. De draf en de rijdbaarheid hebben wij een 8,5 gegeven. Echt een fijn paard. Ze kwam hier als veulenboekmerrie met het D-OC predicaat en gaat naar huis als elitemerrie”, vertelt Marcel Beukers. Oleander GLN (Desperado uit Isabelle ter Kwincke voorl. keur PROK D-OC v.Everdale, f/g: G.A.E.M. van der Linden te Vlierden) werd opgewaardeerd naar keurmerrie met een 81,5 totaal op haar cijferlijst. “Deze aansprekende merrie heeft ook een heel constante verrichting laten zien. Ze heeft een zeer mooie aanleuning en laat zich goed rijden. Ze draaft daarnaast met een goede techniek en galopperen doet ze mooi bergop. Ze heeft voor zowel de galop als rijdbaarheid een 8,5 gekregen.”

80 voor Ocara

De Feinrich-dochter Ocara (uit Ficara elite IBOP-dres PROK D-OC v.Jazz, f: Close Horse te Bergen op Zoom, g: Pegasus Stables te Bentelo) sloot haar aanlegtest af met 80 punten. De zwartbruine merrie draafde op de merriekeuring al naar het voorlopig keur-schap en wist met het succesvol afleggen van de aanlegtest het elitepredicaat te bemachtigen.

Bron: KWPN