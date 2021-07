20 stermerries op SK Gelders Paard, toppunten naar Henkie-dochter Ninkie

20 merries werden gisteren ster verklaard op de stamboekkeuring Gelders Paard in Didam. Uitblinker bij de driejarige merries was Ninkie (Henkie x Voice) die 85/85 scoorde. Henkie levert daarmee dit jaar zijn tweede keuringstopper, eerder werd bij de rijpaarden al een Henkie uitgenodigd voor de NMK met ook 85/85.

Uitblinker bij de driejarige merries was Ninkie, een dochter van Henkie uit stermerrie Blitz (v.Voice). Een goed gemodelleerde merrie met een sterk lichaam en een expressieve manier van bewegen. Voor haar draf scoorde ze maar liefst 90 punten. Tevens is ze voorzien van een hard en correct fundament. De kapitale bruine van f/g H. Ermens uit Sint Anthonis kreeg voor zowel haar exterieur als beweging 85.

Nina-Amanda naar 80/85

De eveneens fraaie score van 80 voor exterieur en 85 voor beweging gingen naar Nina-Amanda. Deze dochter van Alexandro P komt uit kampioenenmaker Amanda II (ster pref v. Farrington), nakomelingen van deze merrie lopen tijdens CK en NMK steevast bovenaan mee. De lang gelijnde Nina-Amanda presenteerde zich met veel houding. Ze liet daarbij lengte in het lichaam zien. Zowel in draf als galop toonde ze veel afdruk en changeren ging haar makkelijk af. De vosmerrie is gefokt bij Henk Hekkert in Wijhe en staat geregistreerd bij dressuuramazone Coco Soffers in Nispen.

Dubbel 80

Twee keer 80 punten, voor zowel exterieur als beweging, waren er voor onder meer Nadien MC (v. Alexandro P) uit Ursa (elite sport Prok v.Zichem). Een goed gemodelleerde en dito ontwikkelde vos, die bewoog met veel afdruk en steeds bergop. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij M.C. van der Spek uit Moerkapelle. Dezelfde mooie score was er voor Niezelma, een fraaie en chique dochter van Imposant EM uit de preferente stermerrie, Wiezelma. Tevens de moeder van de onlangs goedgekeurde Gelderse hengst Markant BK. Ze is gefokt bij L.W.M. Kollenburg in Best en staat geregistreerd bij W.A.C.M. van der Tol in Woerden. Ze beschikt over een aansprekende voorhand met lengte in hals en lichaam. Daarbij presenteerde ze zich met veel flair en looplust.

Oudere merries

Bij de oudere paarden behaalde Kiky-Rona B maar liefst 85 punten voor haar exterieur. Deze zwarte merrie hoefde niet vrij te bewegen, want haar sportstand is al M1 + 10 en daarmee behaalde ze haar sportpredicaat GP. Het jurycommentaar luidde: “een royaal ontwikkelde merrie, goed in het Gelderse type staand en met veel uitstraling.” De dochter van Everdale komt uit Gyrona-B. De vader is de onlangs overleden Rubus B. Ze is gefokt bij Gerrit te Bokkel in Eerbeek en staat nu geregistreerd bij B.M. Mulder eveneens in Eerbeek.

Bron: KWPN