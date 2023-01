23 merries slagen voor EPTM-examen, Blue Hors Zack-dochter topscorer

Het EPTM-examen leverde vandaag een fijne groep merries af. In totaal wisten twaalf springmerries en elf dressuurmerries de aanlegtest tot een goed einde te brengen. De hoogste score van 83,5 punten werd toegekend aan Noralisa (v.Blue Hors Zack). De beste springmerrie was de Apardi-dochter O’kaatje Wapiti Z die 82 punten verdiende.

Inspecteur Marcel Beukers kijkt dan ook tevreden terug op de EPTM groep van januari.. “We hebben uiteindelijk een heel goed examen gehad. De paarden hebben zich gedurende de test goed doorontwikkeld. We hadden dit keer best wat afvallers, maar de overgebleven merries hebben heel goede scores neergezet.”

Drie dressuurmerries met 80+

Zoals benoemd werd de hoogste score uitgereikt aan de vijfjarige Noralisa (Blue Hors Zack uit Saralisa PROK elite pref prest v.Don Primaire. f/g; Landa Hasebos). Met haar stokmaat van 1.79m in elk opzicht een imponerende merrie. Marcel Beukers vertelt: “Een merrie met een heel goede looplust, ze is heel rittig en scherp. Ze draaft met veel techniek en een mooi voorbeengebruik. De galop is mooi bergop en toont veel balans. De stap en souplesse ontvingen een 8, voor de overige onderdelen hebben we een 8,5 mogen geven.” Noralisa arriveerde in Ermelo als veulenboekmerrie met het PROK en D-OC predikaat, maar na deze verrichting en een positieve beoordeling van het exterieur mag zij zich een elitemerrie noemen.

Nouvelle Riche d’Apardi (Dettori uit Glamour Riche d’Apardi stb D-OC v.Zambuka, f: C. Manganas, g: A. Voorneveld) mocht ook tweemaal een 8,5 noteren, namelijk voor haar galop en voor haar rijdbaarheid. Marcel Beukers: “Dit paard is steeds sterker geworden in de test en heeft daardoor ook meer houding gekregen. Deze merrie kan makkelijk draven met veel schwung en techniek, maar zou in deze gang haar schoft nog iets meer omhoog kunnen brengen. In de galop is dat juist haar pluspunt.”

Daily Diamond-nazaat Namora B uit Bamora elite sport-dr IBOP-dr PROK v.United, f: W.H. van Oorschot) liet 80 noteren voor zowel haar verrichting als voor het exterieur en werd zo elite. “Eem heel evenwichtige merrie die een heel constante verrichting liet zien en daarvoor beloond werd met louter achten. Ze heeft een mooi silhouet, stapt met veel ruimte en galoppeert met een goede balans. In draf toont ze een fijne techniek, maar mag ze nog iets meer kracht in het achterbeen ontwikkelen.”

Tweemaal topscore voor halfzusjes

In de springrichting werd de hoogste score uitgedeeld aan de vierjarige merrie O’Kaatje (Apardi uit Wapiti MP ster D-OC pref v.Lupicor, f: M.C. Pieterse). De merrie verkreeg een 8,5 voor haar techniek, vermogen en aanleg wat het totaal naar 82 punten bracht. “Dit is een aansprekende en langgelijnde merrie die al het ster PROK predicaat op zak had. We hebben haar punten voor exterieur opgewaardeerd naar 80 en daarmee kunnen bevorderen tot elite. Deze Apardi-dochter kan goed galopperen en springt met snelle reflexen en veel techniek. Een atletisch gebouwd paard dat achter de sprong goed afmaakt”, aldus Marcel Beukers.

Maar er was meer succes voor fokker M.C. Pieterse en nog wel met dezelfde lijn. De even oude D’Kaatje Wapiti MP Z (v.Don VHP) uit dezelfde Lupicor-moeder mocht eveneens huiswaarts keren met het elitepredicaat én een solide score van 80 punten. “Een merrie die heel veel macht uitstraalt. Ze zou misschien aan de sprong nog wat vlugger mogen zijn, maar toont wel een heel goede reactie als ze dan een keer een fout maakt. Achter maakt ze de sprong heel goed af en ze toont veel rek. Het is bovendien een nuchter paard dat zich goed laat rijden. We hebben haar een 8,5 voor het vermogen en de rijdbaarheid gegeven.”

NMK-merrie Lapatera naar 81,5

De zevenjarige Lapatera Ryal K (Zapatero VDL uit Windoctro Ryal K. Keur IBOP-spr pref prest v.Indoctro, f: J. Kazemier, g: M. Blom) wist vier jaar geleden al een sterke indruk achter te laten op de merriekeuring. Ze verdiende hiermee een ticket voor de prestigieuze Nationale Merriekeuring. Een EPTM-score van 81,5 punten is een mooie aanvulling op haar palmares. “Deze merrie had eerst wat moeite met het sluiten in de galop, maar dat werd gaandweg steeds beter. Ze springt met heel veel afdruk en macht en is daarbij heel gretig. Zo gretig dat ze af en toe wat te veel naar voren springt. Ze is toch zeer voorzichtig en maakt achter de sprong steeds heel goed af. Ze toont daarbij veel atletisch vermogen.”

De eveneens uit een Indoctro-merrie stammende Nacella V (Harley VDL uit Cella keur EPTM-dr v.Indoctro ,f: J. van Gestel) zag haar verrichting beloond worden met 8’en voor alle onderdelen. “Een zeer bloederige en aansprekende merrie, wiens exterieurcijfer wij hebben kunnen opwaarderen naar 85 punten. Ze ging van start als stamboekmerrie en is vandaag keur verklaard. Ze heeft zich erg goed ontwikkeld de afgelopen weken en heeft mooie constante verrichting laten zien die we 8o punten hebben toegekend”, besluit Marcel Beukers.

Bron: KWPN