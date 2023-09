24 merries richting EPTM-examen

De huidige groep EPTM-merries werd gisteren voorgesteld in de derde tussentijdse beoordeling. Marcel Beukers en Nella Bijlsma stelden aansluitend de eigenaren op de hoogte van de progressie van hun paarden.

Marcel Beukers vertelt: ”De derde beoordeling is goed verlopen. De ruiters hebben de paarden mooi doorgereden en we hebben voor de springmerries de hindernissen weer een tikkeltje zwaarder gebouwd. De paarden lieten zich over het algemeen goed rijden en daardoor hebben we ze ook goed kunnen beoordelen. Helaas hebben we voor enkele dressuur- en springmerries het EPTM-traject moeten beëindigen, maar ook dat hoort erbij. Gelukkig houden we een fijne groep van 24 paarden over waarmee we richting het examen gaan.”

Vrijdag 28 september volgt het EPTM-examen.

Bron: KWPN