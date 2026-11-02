27 springhengsten aangemeld voor eerste zadelpresentatie

Op woensdag 4 november vindt in Ermelo de eerste zadelpresentatie voor de springhengsten plaats. Op de startlijst staan 27 hengsten, waaronder kampioenshengst Crescendo TN en de premiehengsten Turfhorst Edinburgh en Street Sense VDL Z.

KWPN Door

De ochtend begint om 08.00 uur met de beoordeling op het straatje van zeven hengsten die zijn aangemeld voor de zadelkeuring. Vanaf 8.30 uur verschijnen de hengsten in negen groepen onder het zadel in de baan.

Kampioen en twee premiehengsten

In de vijfde groep verschijnt de KWPN kampioen Crescendo TN (v. Chacoon Blue, fokkers J. van Dijk en E. Brandt). Ook premiehengst Turfhorst Edinburgh (voorheen Excelsior Key SR Z, v. Emerald van ’t Ruytershof, fokkers E. en M.J. Sleutels) komt in deze groep in de baan. Een groep later volgt de derde premiehengst, Street Sense VDL Z (v. Sambucci de Muze, fokker VDL Stud).

Startlijst.

Bron: KWPN