28 springhengsten aangewezen op eerste dag KWPN Hengstenkeuring

Op de eerste dag van de KWPN Hengstenkeuring hebben 28 springhengsten een uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek ontvangen. Zonen van Caribis Z en Aganix du Seigneur mogen morgen terugkomen als premiehengst.

Uit een totaal van 57 beoordeelde hengsten gaf de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Wout-Jan van der Schans, Eric van der Vleuten en Bart Henstra, aan de helft (28) een uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek. Topverervers Aganix du Seigneur, Zirocco Blue VDL, Diamant de Semilly, Chacco-Blue en uit zijn eerste jaargang Lambada Shake AG kregen ieder twee zonen aangewezen.

Instelling en souplesse

Voorzitter Wout-Jan van der Schans kijkt om verschillende redenen met een goed gevoel terug op de eerste dag. “Over het algemeen hebben de hengsten ons niet teleurgesteld. Heel positief is dat we een behoorlijk aantal goed gefokte hengsten hebben gezien die ook nog eens wisten te overtuigen bij het vrijspringen. We hebben goed kunnen selecteren op de instelling en souplesse van de paarden, zeker omdat de laatste oxer wat breder staat leverde dat ons veel informatie op. Als dat de hengsten gemakkelijk afgaat, is dat positief. Daarnaast hebben we een stel hengsten uit moeders die zelf in de internationale sport hebben gepresenteerd kunnen uitnodigen voor het verrichtingsonderzoek, dit aantal neemt ieder jaar toe en dat is ook een hele positieve ontwikkeling.”

Steeds wat meer bloed

Dit jaar werd direct in de tweede bezichtiging de uitslag bekendgemaakt, zonder dat de hengsten nog aan de hand gepresenteerd werden. “Daarom hebben we ons als commissie extra goed voorbereid, door gister alle video’s van de geselecteerde hengsten in de eerste bezichtiging nogmaals te bekijken. Als commissie hebben we heel prettig kunnen samenwerken en we hebben goed kunnen selecteren. Over het algemeen kunnen we constateren dat we steeds wat meer bloed in de paarden krijgen, zonder in te leveren op atletisch vermogen dus dat is heel positief. Die eigenschappen zijn voor de sport doorslaggevend. We hebben veel zonen van bewezen verervers beoordeeld vandaag en ook een aantal van jonge hengsten, zo is het positief dat we uit de eerste jaargang van Lambada Shake AG beide zonen een uitnodiging hebben kunnen geven voor het verrichtingsonderzoek. We kijken uit naar morgen, dan verwachten we nog vier groepen hengsten waaronder meerdere afstammend van de jonge hengsten.”

Premiehengsten

Morgen om 08.00 uur staat het vervolg van de tweede bezichtiging op het programma. Rond 12.35 uur is de presentatie van de premiehengsten springen, waarvoor vandaag Always Remember Jack VDL Z (v.Aganix du Seigneur) en Caribou van de Dassenheide (v.Caribis Z) uitgenodigd.

Bron: KWPN

