31 merries aangeleverd voor EPTM-test

De fris KWPN-goedgekeurde hengsten zijn nog maar net vertrokken en een nieuwe groep merries heeft al weer een stal betrokken op het KWPN Centrum in Ermelo. Gisteren zijn er 31 merries aangeleverd voor de EPTM-test. De 13 springmerries en 12 dressuurmerries blijven voor een zevenweekse test waarbij ze ook zadelmak worden gemaakt. Daarnaast werden er ook drie springmerries en drie dressuurmerries aangeleverd voor de vijfweekse test.

De beoordeling is in handen van Marcel Beukers, Henk Dirksen en Floor Dröge. “Gisteren zijn alle paarden gebracht. De beoordelingen zijn op vrijdag 28 mei, vrijdag 4 juni, vrijdag 11 juni, vrijdag 18 juni en vrijdag 25 juni. Het eindexamen is op donderdag 1 juli,” vertelt Marcel Beukers.

Klik hier voor de deelnemende merries

Bron: KWPN