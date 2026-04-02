33 van 108 aangewezen KWPN-hengsten hebben deklicentie voor 2026

Het KWPN heeft de lijst gepubliceerd van in 2026 aangewezen driejarige hengsten die voldoen aan de gestelde veterinaire eisen en een deklicentie hebben. In totaal werden dit jaar 108 hengsten aangewezen (51 springhengsten, 47 dressuurhengsten, vier Geldersen en zes tuigpaardhengsten), waarvan inmiddels 33 hengsten op de lijst staan (24 dressuur-, zeven spring- en twee Gelderse hengsten). Een hengst komt alleen op de lijst als de eigenaar een licentie heeft aangevraagd én de hengst voldoet aan de veterinaire eisen.

Savannah Pieters Door

De lijst geeft fokkers duidelijkheid over de registratie van nakomelingen in het eerste dekseizoen. Voorwaarde was dat de gegevens van de hengsten uiterlijk 1 april 2026 bij het stamboek moesten zijn aangeleverd. Daarbij geldt dat eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het aanvragen van een licentie.

Kampioen cat.nr 399 Tony Gold (Glock’s Toto jr x Apache x Don Schufro, kleinzoon Weihegold), staat net zoals de springkampioen op de lijst. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Registratie in register A

De hengsten die op de gepubliceerde lijst staan, voldoen aan alle gestelde eisen, waaronder PROK, D-OC, WFFS, spermaonderzoek en aanvullende veterinaire controles. Nakomelingen uit het eerste dekseizoen (2026) van deze hengsten worden geregistreerd in register A.

Definitieve opname van deze veulens in het veulenboek is echter afhankelijk van de prestaties van de hengst: alleen wanneer deze het KWPN-verrichtingsonderzoek met succes afrondt, worden de nakomelingen daadwerkelijk overgezet.

Het genetisch profiel van deze hengsten wordt pas toegevoegd aan de KWPN Database na definitieve goedkeuring, na afronding van het verrichtingsonderzoek.

Hengsten buiten de lijst

Voor de overige aangewezen hengsten geldt dat zij eerst het verrichtingsonderzoek in het najaar van 2026 of voorjaar van 2027 succesvol moeten doorlopen om hun nakomelingen alsnog in register A te laten opnemen.

Wanneer dat niet gebeurt, worden de in 2027 geregistreerde veulens opgenomen in register B. Het ontbreken van een hengst op de lijst betekent overigens niet automatisch dat deze niet aan de eisen voldoet; in sommige gevallen is nog geen licentie aangevraagd.

Alternatieve route via WBFSH-erkend stamboek

Hengsten die niet op de lijst staan, kunnen alsnog in aanmerking komen voor registratie van hun nakomelingen in register A wanneer zij worden goedgekeurd bij een WBFSH-erkend stamboek en daar aan de gestelde eisen voldoen.

Bekijk de lijst hier

Bron: Horses.nl/KWPN