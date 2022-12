37 hengsten opgegeven voor Tuigpaard-hengstenkeuring

Het KWPN heeft tot nu toe alleen een globaal tijdsschema van de tuigpaard-hengstenkeuring in Houten gepubliceerd, maar de deelnemers hebben al wel een gedetailleerder programma ontvangen. Dat gedetailleerde programma en de voorlopige groepenindeling heeft de redactie van Horses.nl ontvangen. 37 hengsten zijn dit jaar opgegeven voor de hengstenkeuring.

Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit: van 9.00 uur tot 11.40 uur komen de nieuw te keuren hengsten in zes groepen op de straat. Het middagprogramma begint vervolgens om 12.30 met het monsteren van de nieuw te keuren hengsten, de presentatie in het tuig van de oudere nieuw te keuren hengsten en verschillende presentaties van reeds goedgekeurde hengsten.

Slechts vijf presentaties in het tuig

De presentaties in het tuig zijn daarbij interessant, omdat die de reden zijn dat het KWPN de hele hengstenkeuring heeft verplaatst. In totaal worden slechts vijf hengsten in het tuig gepresenteerd (en waarschijnlijk nog niet eens allemaal met de omstreden hulpmiddelen die in de Amaliahal ongewenst zijn): Sallandt’s Long Train Running door Lambertus Huckriede, Olympus HvM door Harry van Middelaar, Oberon door Robbie van Dijk, Neon GSM door Albert Lueks en Norking Apple door Harry van Middelaar.

Voorts heeft de KWPN-hengstenkeuringscommissie de mogelijkheid om de vijf oudere hengsten die deelnemen aan de hengstenkeuring met hulpmiddelen te laten lopen (lees hier meer).

Programma en groepenindeling

Klik hier voor het voorlopige programma

Klik hier voor de voorlopige groepenindeling