37 merries doorlopen eerste EPTM-beoordeling

De EPTM-merries hebben gisteren de eerste tussenbeoordeling afgelegd. De huidige groep bestaat uit 21 springpaarden, vijftien dressuurmerries en één Gelders gefokt paard.

Marcel Beukers vertelt na afloop: ”De eerste tussenbeoordeling is goed verlopen. We hebben een flink aantal paarden dit keer en zoals het nu lijkt een goede kwaliteit in de breedte. De merries pakken over het algemeen fijn aan. Je merkt, nu we later in het jaar zijn, dat de paarden al wat meer kennen. Ze zijn al wat meer in de hand geweest, sommige hebben zelfs deelgenomen aan de merriekeuring en daardoor pakken ze het allemaal wat makkelijker op.”

De tweede tussenbeoordeling staat gepland op vrijdag 3 november.

Bron: KWPN