416 KWPN-veulens van Extreme US in 2023, totaal 11.000 veulens geregistreerd

Het KWPN meldt vandaag dat het 11.000ste veulen van 2023 is geregistreerd bij het stamboek. Het gaat volgens het KWPN daarbij om rond de 5.000 dressuurveulens, 5.000 springveulens, 168 Gelderse- en 519 Tuigpaardveulens. Van de 5.000 dressuurveulens komt éénderde van tien hengsten, waarbij verrichtingstopper Extreme US (v. Escamillo) 416 KWPN-veulens leverde.

Het merendeel van de hengsten in de top-10 zijn jonge hengsten, in de top-5 staan alleen hengsten van acht jaar of jonger. De nu vierjarige Extreme US dekte in 2022 voor het eerst en had dus dit jaar zijn eerste jaargang. Op 2 (207 veulens) volgt de zesjarige McLaren (v. Morricone I), op 3 (191 veulens) de achtjarige Kjento (v. Negro).

Next Level en My Blue Hors Santiano

De vijfjarige KWPN-premiehengst Next Level (v. Jarville), die nog nergens een verrichtingstest met goed gevolg heeft afgelegd, zorgde ook met zijn tweede jaargang nog voor een flink aantal KWPN-veulens: 140 stuks. Ook de nummer 5 (122 veulens) op de lijst is met zes jaar nog jong: My Blue Hors Santiano (v. Sezuan), die in 2022 voor de meeste KWPN-dressuurveulens zorgde.

Toto jr, For Ferrero, Las Vegas, Glamourdale en Ferguson

De top-10 wordt compleet gemaakt door Glock’s Toto jr (121 veulens), For Ferrero (109 veulens), Las Vegas (102 veulens), Glamourdale (101 veulens) en de begin dit jaar overleden Ferguson (100 veulens).

Top 10 vaderdieren

1. Extreme U.S. (v.Escamillo) 416 veulens

2. McLaren (v.Morricone) 207 veulens

3. Kjento (v.Negro) 191 veulens

4. Next Level (v.Jarville) 140 veulens

5. My Blue Hors Santiano (v.Sezuan) 122 veulens

6. Glock’s Toto Jr. (v.Totilas) 121 veulens

7. For Ferrero (v.For Romance) 109 veulens

8. Las Vegas (v.Ferdeaux) 102 veulens

9. Glamourdale (v.Lord Leatherdale) 101 veulens

10. Ferguson (v.Floriscount) 100 veulens

Bron: Horses.nl/KWPN