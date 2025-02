435 KWPN-veulens van Extreme US in 2024, 5.000 dressuurveulens geregistreerd

Net zoals in 2023 (lees hier meer) heeft Extreme US (v. Escamillo) in 2024 de meeste KWPN-dressuurveulens op de wereld gezet. Maar liefst 435 veulens van Extreme US werden vorig jaar bij het KWPN geregistreerd, dat zijn er nog wat meer dan in 2023. Op flinke afstand op plaats 2 en 3 op de lijst staan McLaren (186 veulens) en One Million (183 veulens). In totaal bracht de top-10 meestgebruikte hengsten in 2023 33% van de in 2024 geboren veulens voort.