44 dressuurmerries naar NMK, Sophie Anne Maria grote kanshebber op titel

Wie wint dit jaar de koninginnenrubriek in Ermelo? Niet minder dan 44 dressuurmerries zijn uitgenodigd voor de NMK. Dochters van For Romance en Next Level deden dat met 90 punten voor beweging op de stamboekkeuring.

Vijf jaar geleden konden Patrick Reesink en Judith Ribbels naar voren treden als eigenaren van NMK-kampioene Magna Charta (v.Dream Boy). Dit jaar hebben ze uit eigen fokkerij een serieuze kanshebber in handen.

Twee merries met 85/90

Op de CK van Regio Oost (Gelderland, Flevoland en Overijssel) liep de opvallende Sophie Anne Maria (For Romance uit Nanny Mc Phee elite IBOP-dres sport-dres PROK van Vitalis) van Stal Ribbels overtuigend naar de titel. Deze kampioensmerrie was eerder op de stamboekkeuring in Kootwijkerbroek al de topscoorder met 85 punten voor exterieur en 90 voor beweging, waaronder 95 voor haar fabelachtige draf.

Maar ze is niet de enige 90 punten-scoorder dit seizoen, want op de stamboekkeuring in Delft overtuigde de Next Level-dochter Showgirl (uit Mimi Magnifique ster van Apache) van fokker Patty Zwang dermate, dat ook zij het sterpredicaat verdiende met 85 punten voor exterieur en 90 voor beweging. Op de Centrale Keuring van Zuid-Holland moest de merrie het doen met de reservetitel. Haar power zat haar in de finale iets in de weg waardoor ze wel met veel afdruk, maar met wat weinig souplesse en schoudervrijheid door de baan ging.

31 merries met 85 punten voor beweging, elf keer 85/85

Het is geen bekeken zaak dat het tussen deze twee merries zal gaan op de Nationale Merriekeuring, want nog eens 31 (!) merries deden met 85 punten voor beweging weinig voor Sophie Anne Maria en Showgirl onder. Onder hen drie dochters van Next Level, drie van Las Vegas en drie van Kjento.

Elf merries scoorden 85/85, waaronder de goed geteste EPTM-merrie Soof Osterbos (Kjento uit Hera Sollenburg elite IBOP-dres PROK van Bretton Woods) uit de fokkerij van Floor Dröge en Remco Zuidam en de Zuid-Hollandse CK-kampioene Special (Las Vegas uit Keep Going elite EPTM-dres D-OC van Franklin) van fokker Eef ten Bosch.

Bron: KWPN