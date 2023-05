54 paarden naar tweede selectie WK Jonge Dressuurpaarden

Via de eerste selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden zijn 22 vijfjarigen, zeventien zesjarigen en vijftien zevenjarigen doorverwezen naar de tweede selectie. Het streven was dat er per jaargang rond de twintig paarden een uitnodiging voor de tweede selectie zouden krijgen. “Bij de vijfjarigen stonden er meer dan 50 paarden op de startlijst, waardoor we ervoor gekozen hebben om een paar meer mee te nemen naar de tweede selectie", vertelt Johan Hamminga.

Op dinsdag 9 mei en dinsdag 16 mei vond in Nunspeet de eerste selectie plaats. “Het is altijd mooi om een hele grote groep jonge paarden te zien, dat zijn toch de paarden van de toekomst. Door de ervaring van de laatste jaren dat we meer proefgericht zijn gaan trainen en dat ook de ruiters meer proefgericht werk doen, viel het ons positief op dat de paarden al best goed de proeven doorliepen”, vertelt Johan Hamminga.

Ruime selectie

“Bij de vijfjarigen stonden er meer dan 50 paarden op de startlijst, waardoor we ervoor gekozen hebben om een paar meer mee te nemen naar de tweede selectie. Ook omdat dit jonge paarden zijn die nog iets meer tijd nodig hebben en waar je misschien in de toekomst volgend jaar of het jaar erop ook nog wat aan hebt. Als je daar nog wat tijd en training in kan stoppen, zal dat in de toekomst zijn vruchten afwerpen. De proeven voor de zevenjarigen zijn pittige proeven, waardoor er ook wat minder deelname was in deze rubriek. Hierdoor hebben we er bij deze paarden voor gekozen om de paarden mee te nemen die de proeven al wat meer beheersen”, aldus Hamminga.

Vijfjarigen

Zesjarigen

Zevenjarigen

Vervolg traject

Op dinsdag 13 juni en woensdag 14 juni 2023 vindt de tweede WK-selectie plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Dit is tevens een instroommoment voor eventuele wildcards. De beste circa twaalf paarden per jaargang ontvangen een uitnodiging voor de derde WK-selectie. Op dinsdag 4 juli vindt de derde selectie plaats, waarna de geselecteerde paarden bekend worden gemaakt. Hierna volgt een extra proefgerichte training voor de deelnemers en eerste reservecombinaties.

Schematische weergave selectietraject

Selectiebepalingen

Uitslag

Bron: KWPN