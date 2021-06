54 tuigpaardveulens aangemeld voor financiële tegemoetkoming

Inteelt en een te hoge verwantschap is al jaren een probleem in de tuigpaardenfokkerij. Om verlaging van de inteeltstijging en de verwantschap binnen de populatie te bevorderen, worden fokkers van laagverwante veulens financieel gecompenseerd. Om dat te bevorderen heeft een speciale werkgroep Inteelt en Verwantschap en de Fokkerijraad Tuigpaard gekeken naar mogelijkheden om deze te verlagen. Op basis daarvan heeft het KWPN de tegemoetkoming voor laagverwante veulens ontwikkeld. Er zijn in totaal 54 veulens aangemeld voor deze actie.

Drie aangemelde veulens vallen in de verwantschapscategorie zeer laag (<6,1%). Het laagste verwantschapspercentage is 4,6%, gevolgd door 5,5% en 5,7%. Het gemiddelde verwantschapspercentage is 8,8%. Het hoogste verwantschapspercentage is 10,4%. Er zijn veulens aangemeld van negentien verschillende tuigpaardhengsten.

Bewustwording

Ook Erik Daniëls, Tuigpaardfokker van het jaar 2020, heeft een tuigpaardveulen aangemeld voor de financiële tegemoetkoming. “Als fokker dek je met een hengst die je passend en interessant vindt bij de merrie. Om nog meer bewustwording te creëren bij tuigpaardfokkers, kan deze tegemoetkoming interessant wezen. Het is stom om daar geen gebruik van te maken”, vertelt Daniëls.

Fokdoel niet uit het oog verliezen

“Het is positief dat het stamboek drie jaar lang investeert middels deze actie. Ik heb een merrie terug gedekt en haar aangemeld voor de tegemoetkoming. Het veulen vond ik goed genoeg om het nogmaals te proberen. Om de hengst een eerlijke kans te geven probeer ik twee a drie keer met een hengst te fokken om een goed beeld te krijgen van zijn nafok. Uiteindelijk wil je als tuigpaardenfokker niet je fokdoel uit het oog verliezen”.

Bron: KWPN