73% veulens verkocht op KWPN veilingen, 4.789 euro gemiddelde prijs

In het KWPN Jaarverslag 2022 heeft het KWPN de resultaten van de online (veulen)veilingen gepresenteerd. Op de acht reguliere online veulenveilingen werden de veulens voor gemiddeld 4.789 euro verkocht. Van de 240 veulens in de veilingen werd 73% daadwerkelijk verkocht.

Naast de online veilingen organiseerde het KWPN in 2022 ook een fysieke veulenveiling met de Exclusive KWPN Jumping Foal Auction. Daar werd 73% van 15 veulens verkocht voor een gemiddelde prijs van 8.200 euro.

Fokmerrieveilingen: wisselend

Op de twee fokmerrieveilingen in 2022 zijn de resultaten wisselend. In de februariveiling werd 74% van 23 merries verkocht voor een gemiddelde prijs van 11.446 euro. In de novemberveiling werd minder dan de helft (46%) van de 29 merries verkocht voor een gemiddelde prijs van 9.690 euro.

KSS: iets meer dan helft verkocht

In de KSS 2022 werd iets meer dan de helft van de 27 hengsten daadwerkelijk verkocht (52%). De gemiddelde prijs was hier 12.466 euro.

Jonge paarden

Bij de jonge paarden-veiling (3- en 4-jarigen) liggen die percentages wat hoger. In de april-editie werd 74% van de 23 paarden verkocht voor een gemiddelde prijs van 10.652 euro, in de september-editie 64% van 14 paarden voor een gemiddelde prijs van 13.429 euro.

Bekijk hier alle informatie over de KWPN veilingen 2022