83,5 punten voor Oletaire in IBOP Brummen, 23 merries geslaagd

De vierjarige Oletaire (v.Ebony) was vandaag de best scorende merrie in de IBOP in Brummen met een score 83,5 puten. In totaal slaagden er 14 dressuur- en negen springmerries, op één na alle deelnemende paarden.

Alle 14 dressuurpaarden slaagden voor de IBOP. Topscoorder Oletaire (Ebony uit Gaia Bosksicht elite IBOP-dres sport-dres PROK van Westpoint) van fokker C.J. Hoedemaker-Bos uit Zenderen kwam met een 9 voor haar draf uit op 83,5 punten. Daarmee werd ze direct elite.

“Dit is een heel aansprekende merrie. Ze heeft ruim voldoende ruimte in stap. In draf is ze heel actief, heeft ze een goede beentechniek en brengt ze goed het achterbeen onder de massa. In galop heeft ze eveneens goede beentechniek, kracht en is het beeld bergopwaarts”, vertelt inspecteur Wim Versteeg, die samen met Marcel Beukers keurde. “Het is een merrie met ontegenzeggelijke kwaliteiten. Wel was ze nog iets groen, wat soms ten koste van de aanleuning ging.”

Just Wimphof-merrie

Ook de vijfjarige Nanda (Just Wimphof uit Diamand ster sport-dres van Painted Black) van fokker Familie Van Eldik-Vink uit Ochten kon met een mooie cijferlijst huiswaarts keren. Zij slaagde met 82 punten, was al ster en werd nu gelijk keur. “Dit is een sterk gebouwde merrie met een actieve stap, waarbij ze iets meer schoudervrijheid zou mogen hebben. In draf heeft ze goede beentechniek, is ze lichtvoetig en is het beeld heel sympathiek. In galop heeft ze goede afdruk en balans. Daarbij laat ze zich goed rijden, kan ze gemakkelijk schakelen en heeft ze goede souplesse.”

Pretendent-dochter

De Pretendent-dochter Odijssee Prinses (uit Ivoorprinses ster van Cover Story) van fokker familie Van Norel uit Wapenveld kwam uit op 80 punten. Vorig jaar was zij op de stamboekkeuring al een uitschieter met 85/85 en werd ze geselecteerd voor de NMK. “Deze merrie werd keurig voorgesteld en liet zien over drie goede basisgangen te beschikken. Ze heeft een actieve, ruim voldoende ruime stap. Ook in draf heeft ze veel ruimte, kracht en goede beentechniek. In galop valt haar goede houding op, waarbij ze nog iets aan kracht kan winnen zodat dit de balans ten goede komt. Ze liet zich fijn rijden en staat goed aan de hulpen.”

Vittorio

Van de tien beoordeelde springpaarden slaagden er negen. De tienjarige Isaura SF (Vittorio uit Revolta vh Jagershof prest prest van Voltaire) van fokker Henry Huis in ’t Veld uit Lettele kwam uit op 80,5 punten. Voor reflexen behaalde deze goed ontwikkelde merrie een 8,5 en ze is nu keur geworden. “Dit is een modern bloedpaard met een lichtvoetige manier van bewegen. Ze galoppeert met goede afdruk en balans. Ze springt goed met het lichaam naar boven, toont snelle reflexen en maakt de sprong achter telkens goed af.”

Grandorado

Ook de zesjarige Miss Lette (Grandorado TN uit Paulette M keur prest van Damiro) van fokkers Wolfskamp en Groten uit Olst scoorde 80,5 punten met een 8,5 voor reflexen. Aansluitend kon deze merrie in het stamboek worden opgenomen met 80/80 en werd ze direct ster én keur. “Een heel aansprekende merrie met veel bloed en een atletisch model. Ze galoppeert met goede afdruk en kan gemakkelijk changeren. Ze springt telkens goed naar boven, met een goed lichaamsgebruik en goede beentechniek. Daarbij springt ze met opvallend veel bascule.”

Emir R en Hernandez

Met voor alle springonderdelen een 8 kwam Nadirah (Emir R uit Salanda van Emilion, fokker L.J. Somer-Scheffer uit Lelystad) van C. van der Hoorn uit Oosterstreek uit op precies 80 punten. Ook deze merrie werd in het stamboek opgenomen, ster en keur verklaard. “Deze merrie heeft goede ruimte en balans in galop. Ze kan daarbij nog iets aan kracht winnen. Bij het springen begon ze wat terughoudend maar ze bouwde positief op, waarbij ze heel constant was qua techniek en lichaamsgebruik. Achter maakt ze de sprong ruim voldoende goed af en het was een goede, natuurlijke verrichting.”

Ook Maraschino (Hernandez TN uit O-Ditsy elite pref prest PROK van Karlstad) van fokkers Stephan Haarman en Evelien Haarman-Bussink uit Wilp kwam uit op 80 punten. “Deze merrie galoppeert met veel afdruk en een krachtig achterbeengebruik. Bij het springen was ze aanvankelijk erg gretig, waardoor ze wat teveel naar voren sprong, maar dit werd duidelijk beter. Na een foutje bouwde ze heel positief op en toonde ze haar kwaliteiten.”

Uitslag

Bron: KWPN