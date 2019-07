85/85 voor Layla Amanda: ‘Deze merrie kan fantastisch lopen’

In Didam vond vandaag de Stamboekkeuring van de fokrichting Gelders Paard plaats. Maar liefst 36 Gelderse paarden verschenen vandaag in Didam in de ring. De hoogste punten kon Reijer van Woudenbergh kwijt aan de merrie Layla Amanda (Alexandro P x Farrington, fokker H. Hekkert uit Wijhe) van combinatie Grijzenhout en Ruiters uit Muidenberg. De Alexandro P-merrie kreeg 85/85 punten met 90 punten voor de houding.

Deze merrie kreeg een bovenbalkscore van 85/85, voor de houding kreeg zij zelfs 90 punten. “Dit is een paard dat zeer goed in het Gelders type staat. Ze is grootramig, met een mooie, lange hals die iets diep uit de borst komt, daarnaast had de merrie hele goede voeten. Ze is iets strak in de lendenpartij, maar daar zagen wij in beweging helemaal niets van terug. Deze merrie kan echt fantastisch lopen”, aldus Reijer van Woudenberg.

80/80 voor Henkie-merrie Lizzy

De merrie Lizzy (Henkie uit Wendie keur sport van Parcival) van de fokker, de heer Stegeman uit Bant kreeg 80 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging, met 85 voor de stap. “Dit paard staat goed in het Gelders type, ze heeft een mooie lange hals en veel lengte in het lichaam. Ook bij deze merrie zijn de lendenen iets strak, maar zie je dit niet terug in de beweging. In beweging was dit echt een droom van een merrie.”

Goed Gelders type

Limanja (Sirius uit Almanja PROK van Negro, fokker: Brugman uit Deventer) van de heer Van der Beek uit Almkerk kreeg 80 punten voor exterieur en liep voor 75 punten. “Dit is eveneens een paard wat echt in het Gelderse type staat, maar wel met heel veel jeugd. Ze heeft een heel mooi front, maar kan in de bovenlijn nog wat bespiering ontwikkelen.” De Alexandro P-dochter Liz T (uit Zoë van Wilco) van de fokker de heer van Hek uit Bovenleeuwen werd gewaardeerd met 80 voor exterieur en beweging, daarnaast kreeg ze voor springen 75 punten. “Dit paard staat wederom goed in het Gelders type met een mooie lengte in het lichaam. Ze heeft een hele mooie lange hals. Ook bij dit paard zou de bovenlijn nog wat mooier bespierd mogen zijn. Wel heeft deze merrie goede voeten en een mooie schoft.”

Hoogste punten voor Ludo

“We hebben fijne rubrieken gezien, met een duidelijk aantal fijne kopnummers”, zegt Arie Hamoen, die de andere groep paarden keurde. Hij kon de hoogste punten kwijt aan een driejarige ruin: Ludo (Danser uit Wiezelma ster voorl. keur van Sirius) van fokker L.W.M. van Kollenburg uit Oirschot. Ludo, als veulen NVK kampioen, kreeg een bovenbalkscore van 85/85 met 90 voor de draf. “Dit is een paard die met heel veel schwung en gemak door de baan heen ging, met name in de draf. Hij kan goed stappen, maar had in galop iets meer bergop mogen bewegen. Over het algemeen is dit echt een heel stoer paard.”

85/80

Een bovenbalkscore van 85/80 kende de jury toe aan de Alexandro P-dochter Kadolein (uit Madolein keur pref van Fabricius) van fokker M.J.A. Buitink uit Klarenbeek. Voor de draf en houding kreeg deze merrie 85 punten. “Dit is een merrie die zeer goed in het Gelders model staat en veel front heeft. Met name in de draf en de houding is ze heel overtuigend, in stap had deze merrie zich vandaag nog iets losser kunnen laten.”

Sterke groep

Joanne Rona (Alexandro P uit Rona keur pref van Factor) van fokker J. Vonk uit Goudriaan kreeg 80 punten voor exterieur en 75 voor beweging. “Dit is een heel degelijke, correct gebouwde en grootramige Gelderse merrie. De draf was met 85 punten een hoogtepunt, maar in de galop zou ze meer souplesse mogen tonen voor hogere punten.”

‘Keurig netjes voorbereid’

“We hadden een keuring met een hele fijne sfeer”, blikt Reijer van Woudenbergh terug, die in de ochtend de paarden beoordeelde. “In de ochtend zijn we begonnen met een groep paarden die ook gesprongen hebben. Al deze paarden waren keurig voorbereid. We hebben er geen een gezien die weigerde en er is geen paal aangeraakt. De paarden liepen makkelijk door het lijntje heen en het ging hartstikke vlot. Het is niet nodig dat ze hoog springen, maar dat ze laten zien de bereidheid te hebben om te springen, dat konden we vandaag goed beoordelen. Alle paarden waren echt keurig netjes voorbereid.”

Bron: KWPN.nl